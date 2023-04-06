مخرج هندي يترأس لجنة التحكيم في مهرجان موسكو السينمائي الدولي 2023

تولى راهول راويل، المخرج السينمائي ومنتج الأفلام الهندي، رئاسة لجنة التحكيم في المسابقة الرئيسية لمهرجان موسكو" السينمائي الدولي عام 2023.

أفاد بذلك رئيس لجنة ترشيح الأفلام للمهرجان إيفان كودريافتسيف في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء 5 أبريل، وقال إن صديقنا وزميلنا الهندي راهول راويل، وافق على ترؤس لجنة التحكيم في مهرجان موسكو السينمائي.

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وأضاف أن لجنة التحكيم ضمت كلا من الممثل الروسي أليكسي غوسكوف، والممثلة الكازاخستانية وحائزة جائزة مهرجان "كان" السينمائي سمال إسلاموفا، والمخرج السينمائي الكولومبي وكاتب السيناريو سيرو غيرا، والممثلة الروسية سفتلانا إيفانوفا.

أما لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية فتولى رئاستها المخرج الصيني، هاو جونغ.

يذكر أن مهرجان "موسكو " السينمائي الدولي سيفتتح في 20 أبريل الجاري بفيلم "طائر الثلج" من إخراج الروسي بوريس خليبنيكوف. وقد استوحى سيناريو الفيلم من رواية "3 دقائق صمت" عن قصة طاقم سفينة صيد مفقودة.

أما فيلم "42 ثانية" الفرنسي الإسباني من إخراج أليكس مريلا وداني دي لا أوردن، فسيعرض خلال مراسم اختتام المهرجان.

يذكر أن مهرجان موسكو" السينمائي الدولي سيقام في موسكو في الفترة ما بين 20 و27 أبريل الجاري.

المصدر: تاس