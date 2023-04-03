روسيا تحيي الذكرى الـ150 لميلاد المؤلف الموسيقي سيرغي راخمانينوف

قام المايسترو فاليري غيرغييف وعازف البيانو إيفان بيسونوف بأداء كونشيرتو البيانو الثاني لسيرغي رخمانينوف ومقطوعته السيمفونية الراقصة للأوركسترا.

أقيم الحفل الموسيقي الكبير السبت 1 أبريل بمناسبة حلول الذكرى الـ150 لميلاد المؤلف الموسيقي الروسي العظيم في القرن العشرين، سيرغي رخمانينوف (1873 - 1943) في قاعة "تشايكوفسكي" للحفلات الموسيقية التابعة لفيلهارمونية موسكو، حيث قام قائد الأوركسترا فاليري غيرغييف وعازف البيانو الشاب إيفان بيسونوف بأداء كونشيرتو البيانو الثاني والمقطوعة الراقصة للأوركسترا السيمفونية من إبداع سيرغي رخمانينوف.

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أقيم الحفل الموسيقي كجزء من مهرجان "أيام رخمانينوف" السنوي. وحضرت الحفل وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا وعدد من المسؤولين والفنانين والصحفيين الروس.

وكان من المقرر أولا أن يقوم بأداء كونشيرتو البيانو الثاني لرخمانينوف في 1 و 2 و 3 أبريل عازف البيانو دينيس ماتسويف وقائد الأوركسترا غيرغييف والأوركسترا السيمفونية القومية للشباب الروس. لكن عازف البيانو ماتسويف أصيب في 31 مارس ، بمرض "كوفيد – 19"، ولم يتمكن من المشاركة في الحفلات الموسيقية اليوبيلية. وعلى الرغم من الظروف المتغيرة ، قرر المنظمون إقامة الحفل الموسيقي مع برنامج محدَّث، حيث حل عازف البيانو الشاب إيفان بيسونوف، الفائز بالجائزة الأولى في مسابقة "رخمانينوف" محل دينيس ماتسويف المريض، وتمت إعادة جدولة جميع الحفلات الموسيقية بمشاركة دينيس ماتسويف وتأجيلها إلى مواعيد أخرى في شهر أبريل.

وقد أعد المتحف الوطني الروسي للموسيقى معرضا خاصا لصور رخمانينوف الفوتوغرافية ، وعرض معظمها لأول مرة. وتم وضع الصور على ملصقات في أروقة الفيلهارمونية.

يتضمن برنامج "أيام رخمانينوف عام 2023" نحو 26 حفلة موسيقية في 6 قاعات تابعة لفيلهارمونية موسكو. وأعلن كذلك عن مشاركة فلاديمير سبيفاكوف قائد الأوركسترا المعروف وبوريس بيريزوفسكي أحد المترجمين الفوريين لإرث بيانو راخمانينوف، وعازف التشيلو بوريس أندريانوف.

المصدر: تاس