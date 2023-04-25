متحف "بوشكين" يُقيم معرضا لذهب قادة قبائل السرماتيين

أقام متحف بوشكين الحكومي للفنون الجميلة معرضا جديدا بعنوان "ذهب قادة قبائل السارماتيين".

ويتضمن المعرض قطعا أثرية تعود إلى منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد، وهي من ملكية البدو الرحل السارماتيين القدامى.

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وقالت مديرة متحف "بوشكين" للفنون الجميلة، يليزافيتا ليخاتشوفا، في مؤتمر صحفي عقدته في حفل افتتاح المعرض إن "القطع الأثرية التي نقدّمها هي آثار لقبائل البدو الرحل التي عاشت في أراضي روسيا المعاصرة ضمنا، وهم السارماتيون الذين لم نكن نعرف شيئا عنهم حقا. أما الاكتشافات الأثرية التي تحققت في تلال "فيليبوفسكي" فتحولت مع مرور الوقت إلى إثارة أثرية لإنها أكبر دليل على الحياة والفن التطبيقي للسارماتيين".

ويفتح المعرض أبوابه للزوار والضيوف في القاعة البيضاء للمتحف بدءا من 25 أبريل الجاري وانتهاء بـ23 يوليو المقبل. وقد تم اكتشاف القطع الأثرية التي قدّمت في المعرض نتيجة الحفريات الأثرية التي حققتها بعثة فرع بشكيريا لأكادية العلوم في الاتحاد السوفيتي أعوام 1986 – 1990، وكذلك بعثة معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية وجامعة "أورنبورغ" الحكومية الروسية بدعم من متحف التاريخ المحلي في مقاطعة أورنبورغ الروسية أعوام 2004 - 2009 وأعوام 2013 – 2014.

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ومن بين المعروضات دروع واقية وأجزاء من الذخيرة، وسيوف وخناجر ورماح وأقواس ورؤوس أسهم وأحجار كريمة وعربة خيول وأزياء وعناصر من الديكور والمجوهرات والمرايا والملاعق العظمية والمذابح الحجرية، وكذلك الغزلان "الذهبية" وعناصر طقوس أخرى.

ويقدّم المعرض أيضا منتجات أصلية من الذهب والفضة من ممتلكات متحف للتاريخ المحلي في مقاطعة أورنبورغ الروسية، يتم عرضها خارجه لأول مرة.

يذكر أن السارماتيين هم شعب قديم متكوّن من قبائل البدو الرحل الناطقة باللغات الإيرانية كان يقطن سهوب أوراسيا من نهر الدانوب حتى بحر آرال (أراضي روسيا وأوكرانيا وكازاخستان المعاصرة) في الفترة ما بين القرن الرابع قبل الميلاد والقرون الميلادية الأولى.

المصدر: تاس