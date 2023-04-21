أخطاء فادحة تثير انتقادات واسعة من متابعي مسلسلات رمضان هذه السنة!

وقع القائمون على بعض المسلسلات التي عرضت في الموسم الرمضاني الحالي في أخطاء جعلت الجمهور يوجه انتقادات كبيرة أحيانا لأعمالهم.

ومن بين الملاحظات التي وجهها الجمهور لمسلسل "سرّه الباتع" على سبيل المثال لقطة في الحلقة الثالثة من العمل، ظهر فيها جنود المماليك في المعركة وهم يرتدون أحذية رياضية من ماركة عالمية مشهورة حاليا، بالرغم من أن اللقطة تظهر معركة تاريخية وقعت قبل قرون.

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وتعرض القائمون على مسلسل "الهرشة السابعة" للانتقادات أيضا بسبب خطأ لغوي ظهر في إحدى حلقات المسلسل، ما استدعى تدخل مخرج العمل كريم الشناوي، الذي قدم اعتذاره للجمهور وقال: "نعتذر عن الخطأ الإملائي في كتابة عنوان الحلقة الثالثة وجارٍ تعديل الخطأ.. تعديل في اللحظات الأخيرة تسبب في خطأ أزعجنا بقدر ما أزعجكم، هذا تفسير وليس تبريرا.. شكرا جزيلا للتفهم".

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وفي مسلسل "الأجهر" لاحظ متابعو العمل أيضا أمرا غريبا ظهر في إحدى الحلقات، فأثناء الحوار بين ناهد السباعي وأمير النبوي على باب وكيل النيابة ظهر من إحدى زوايا التصوير عسكري بملابس الجيش، وخلال عرض اللقطة من زاوية أخرى ظهر شخص آخر في اللقطة بملابس شرطة.

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وعلّق بعض متابعي مسلسل "زقاق" الجن على ظهور أمل عرفة بحروق كبيرة على وجهها في إحدى حلقات المسلسل، فيما لم يظهر أثر واضح للحروق على وجه الممثلة في الحلقة التي تلتها.

المصدر: وكالات