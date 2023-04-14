هند صبري في "كان" السينمائي في فليم من إنتاج تونسي فرنسي ألماني سعودي مشترك

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي الستار عن قائمة الأفلام التي ستتنافض ضمن مسابقته الرسمية وبقية أقسام المهرجان في دورته الـ76، والتي ستنعقد من 16 إلى 27 مايو القادم.

وتشهد المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام، مشاركة الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، من إنتاج تونسي فرنسي ألماني وسعودي، وهو فيلم مستوحى من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها 4 بنات مراهقات وميولهن نحو التطرف وهروبهن إلى ليبيا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية وانتهائهن في السجن. ويأتي الفيلم في قالب وثائقي درامي.

Great day for me and for Tunisian and Arab cinemas! #OlfasDaughters by @kaoutherbenhania is selected at the Official Competition of Cannes Film Festival!♥️@attia_habib

@nadimcheikhrouha pic.twitter.com/qVLoksSqQF — Hend Sabry - هند صبري (@HendSabry) April 13, 2023

وتلعب الممثلة هند صبري دور البطولة في الفيلم، وعقب الإعلان عن مشاركة الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان، كتبت هند عبر حسابها على "تويتر": "فخورة وسعيدة باختيار الفيلم التونسي الذي أشارك فيه بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان، أهم مسابقة في العالم! الفيلم إخراج كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه. يوم جميل ومهم في تاريخ السينما العربية".

✨ Les films de la Sélection officielle #Cannes2023 ont été dévoilés ce matin ! Retrouvez le dossier de presse, le Replay, l'album photos et toutes les informations régulièrement mises à jour sur notre site officiel ► https://t.co/IosEnqkXv7pic.twitter.com/RIK0q2HsJs — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) April 13, 2023

ويشار إلى أن المخرجة كوثر بن هنية سبق أن وصلت إلى القائمة النهائية لترشيحات جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي بفيلم "الرجل الذي باع ظهره" عام 2021.

وهذه المرة الأولى التي تتنافس فيها كوثر بن هنية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

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وتضم قائمة الأعمال المشاركة في مسابقة "نظرة ما" من الدورة 76 من مهرجان كان 3 دول عربية، بالفيلم السوداني "وداعا جوليا" للمخرج محمد كردفاني، وهو أول فيلم سوداني يتم اختياره في مهرجان كان على الإطلاق.

ويشارك المغرب بفيلمين، الأول هو فيلم "كذب أبيض" للمخرجة أسماء المدير، والثاني هو فيلم "كلاب الصيد" (Les Meutes) للمخرج كمال لزرق.

وتشارك تونس بفيلم "ببساطة مثل سيلفان"للمخرجة الكندية من أصل تونسي منية شكري.

وتسجل الجزائر أيضا حضورها في مهرجان كان لهذا العام ضمن عروض منتصف الليل بفيلم "عمر الفراولة" للمخرج الجزائري إلياس بلقدار.

المصدر: وكالات