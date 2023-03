من فاز بجائزة أوسكار- 2023؟

أعلنت أكاديمية الفنون السينمائية الأمريكية، أسماء الفائزين الجدد بجوائز الأوسكار، وذلك خلال حفل رسمي أقيم للمرة الـ 95، واستمر حوالي ثلاث ساعات.

وتم خلال ذلك تحديد الفائزين في 23 فئة. وفي فئة "أفضل فيلم وثائقي قصير" تم تقديم الفيلم الوثائقي الروسي "المخرج" لمكسيم ويفغينيا أربوغاييف.

قائمة الفائزين في الفئات الرئيسية: - أفضل فيلم - "كل شيء في كل مكان وفي آن واحد"، 2021" (Everything Everywhere All at Once, 2021).

- أفضل مخرج - دان كوان ودانيال شاينرت. "كل شيء في كل مكان وفي آن واحد".

- أفضل ممثلة - ميشيل إيوه. "كل شيء في كل مكان وفي آن واحد".

- أفضل ممثل - بريندان فريزر. "The Whale" (الحوت ، 2022).

-أفضل ممثلة مساعدة - جيمي لي كورتيس عن فيلم "كل شيء في كل مكان وفي آن واحد".

- أفضل ممثل مساعد – كه هوي تشوان. ""كل شيء في كل مكان وفي آن واحد".

-أفضل سيناريو أصلي. "كل شيء في كل مكان وفي آن واحد"".

- أفضل سيناريو مقتبس – "النساء تتحدثن" Women Talking ، 2022.

- أفضل تصوير سينمائي - جيمس فريند . "على الجبهة الغربية بدون أي تغيرات"

All Quiet on the Western Front.

- أفضل فيلم رسوم متحركة - Guillermo del Toro's Pinocchio ، 2022.

-أفضل فيلم أجنبي. "على الجبهة الغربية بدون أي تغيرات".

-أفضل فيلم وثائقي قصير. "مروضو الفيلة" .(Elephant Whisperers, 2022)

- أفضل مؤثرات بصرية - أفاتار: طريق الماء. 2022. (Avatar: The Way of Water, 2022).

المصدر: تاس