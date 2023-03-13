أول آسيوية تفوز بأوسكار أفضل ممثلة وفيلم لـ"كل شيء في كل مكان وفي آن واحد" يحصد معظم الجوائز

سيطر فيلم الكوميديا everything everywhere all at once على حفل جوائز "الأوسكار" لهذا العام، حيث فاز بسبع جوائز بما في ذلك أفضل فيلم.

ويروي فيلم "كل شيء في كل مكان وفي آن واحد"، الذي يجمع عناصر الحركة والكوميديا والخيال العلمي، قصة مالكة مغسل أنهكتها مشكلاتها الإدارية مع سلطات الضرائب، وانغمست فجأة في مجموعة عوالم موازية.

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والفيلم الذي حصل على أكبر عدد من الترشيحات خلال الحفل الـ95 لـ"الأوسكار"، حصل على جوائز أفضل ممثلة وأفضل مخرج وأفضل ممثل مساعد وأفضل ممثلة مساعدة وأفضل مونتاج وأفضل سيناريو أصلي.

والممثلة الماليزية ميشيل يو، التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة، أصبحت أول امرأة آسيوية تفوز في هذه الفئة، وجائزة أفضل ممثل مساعد ذهبت لـكي هو كوان وأفضل ممثلة مساعدة لجيمي لي كورتيس.

وقالت ميشيل يو، لدى تسلمها الجائزة على المسرح: "لجميع الفتيان والفتيات الذين يشبهونني ويشاهدونني هذه الليلة، هذه الجائزة تشكل بارقة أمل وفرص".

وانهمر الدمع من عيني كوان، المولود في فيتنام، وهو يتسلم جائزته وقبّل تمثال الأوسكار الذهبي على مسرح دولبي في لوس انجلوس.

وقال "بدأت رحلتي في قارب.. قضيت عاما في مخيم للاجئين وبشكل ما انتهى بي الحال هنا على خشبة أكبر مسارح هوليوود".

كذلك فاز المخرجان دانيال كوان ودانيال شاينرت بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلمهما.

وهذا هو الفوز الأول بجائزة أوسكار لكوان وشاينرت اللذين أصبحا صديقين خلال فترة الجامعة ويعرفان معا باسم ذا دانيالز.

المصدر: "الغارديان"