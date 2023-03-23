انتقادات واسعة في تونس لمسلسل "فلوجة"

انتقد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي في تونس، لسعد اليعقوبي، مسلسل "فلوجة" الذي تبثه قناة الحوار التونسي.

وقال لسعد اليعقوبي في تدوينة على "فيسبوك" يوم الخميس، "إن وزارة التربية وقعت عقدا مع صاحب قناة الحوار التونسي وسمحت بتصوير مسلسل "الفلوجة" بمعهد رادس بعد أن حولوا اسمه إلى معهد بورقيبة مقابل التبرع ببعض أثاث التصوير للمعهد المذكور".

وأضاف "حذرنا وزير التربية فتحي السلاوتي، والذي اتضح أنه لم يكن على علم بهذا العقد وأن مصالحه قامت بإمضاء الاتفاق دون إعلامه".

وتباع قائلا: "ولكن الوزير عاد ليؤكد ان المسلسل سيخضع لرقابة الوزارة وستتوجه إلى الهايكا لطلب منعه لمخالفته العقد قبل حلول شهر رمضان".

واختتم التدوينة يالقول: "بدأ العرض دون رقابة ولا حساب يبدو الأمر أكبر من مجرد بعض أثاث".

المصدر: RT + "فيسبوك"