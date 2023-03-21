تداول مقطع فيديو للنجم ويل سميث وهو يرقص مع الفنان المصري أحمد سعد (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع كلا من الفنان المصري أحمد سعد والفنان الأمريكي الشهير ويل سميث وهما يرقصان على أغنية "إيه اليوم الحلو ده".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو حيث كان الفنان أحمد سعد يحيي حفلا بسباق الجائزة الكبرى "للفورمولا 1" في المملكة العربية السعودية، والتي حضرها الممثل الأمريكي ويل سميث.

وظهر ويل سميث وهو يرقص مع الفنان أحمد سعد على أغنيته "إيه اليوم الحلو ده"، حيث تفاعل معه العديد من الحضور في أثناء تأديته للأغنية.

أحلام العصر أصبحت حقيقه



النجم ويل سميث يرقص مع المغني المصري أحمد سعد علي أغنية إيه اليوم الحلو دة🎬😅🎶pic.twitter.com/Rgn4tU1U7v — Insider Mix (@InsiderMix1) March 20, 2023

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المصدر: RT