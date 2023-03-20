قالها قبله فنان تونسي.. فنان العرب يثير الجدل بتصريحاته عن مصر! (فيديو)

أثار الفنان السعودي محمد عبده، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مقارنته بين مصر والمملكة.

وقال محمد عبده، خلال إحيائه حفلا ضمن جلسات ليالي الرياض، مساء أمس الأحد: "نحن، السعودية اليوم لكل العرب، هي بيت العرب". وأضاف: "إن كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها".

وأثارت تصريحات فنان العرب ردود فعل متباينة، وأرجعت إلى الأذهان مشهدا أثار جدلا، خلال حفل افتتاح مهرجان قرطاج الدولي سنه 2016، للفنان التونسي لطفي العبدلي، الذي صعد على الركح موجها كلمة للفنان المصري عادل إمام قال فيها: "أنت زعيم ورجل.. إن كانت مصر أم الدنيا فتونس أبوها".

لطفي العبدلي مخاطباً عادل إمام : إذا كانت مصر أم الدنيا فتونس بوها #JCC2016#JCCpic.twitter.com/N0aX9UnREj — Carthago News (@CarthagoNewsTn) November 6, 2016

سبب تسمية مصر بأم الدنيا

أوضح المؤرخون أن مصر سميت بذلك نسبة لابن النبي نوح وهو مصرايم بن حام بن نوح، والذي ذهب وعاش في مصر بعد الطوفان، وأصبح الاسم يختصر مع مرور الوقت ليصل إلى ما نعرفه اليوم، وهو مصر.

ومن وجهة النظر التاريخية، سميت مصر بأم الدنيا لأنها كانت موجودة أثناء قيام الإمبراطورية الرومانية باحتلالها، وكانت الدولة المصرية هي المصدر الأساسي وتقريبا الوحيد الذي يزود القمح للإمبراطورية الرومانية، وباعتبارها المصدر الأساسي للطعام لهم، أطلق الرومان اسم أم الدنيا على مصر.

المصدر: RT