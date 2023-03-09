رئيس الحكومة الروسية يعزف ببراعة على البيانو (فيديو)

أثار رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين إعجاب الكثير من رواد مواقع الإنترنت بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يؤدي معزوفة على البيانو بشكل مميز.

وأدى ميشوستين المعزوفة التي ظهرت في الفيديو كجزء من خطابه الذي وجهه للمشاركين في الأمسية التي خصصت لتكريم الملحن والموسقي الروسي الشهير، أليكسي ريبنيكوف.

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وأثنى ميشوستين خلال الخطاب على عبقرية ريبنيكوف في المجال الفني والموسيقي، وأشار إلى أنه من المستحيل أن ينسى ألحانه التي ما تزال محفورة في ذاكرة الأجيال.

ويعتبر أليكسي ريبنيكوف من أهم الملحنين ومؤلفي الموسيقى في تاريخ الاتحاد السوفيتي وروسيا، وله العديد من المؤلفات الموسيقية التي اشتهرت في المسرح والسينما، كما شارك في تأليف الموسيقى للعديد من الأفلام وبرامج الرسوم المتحركة.

المصدر: وكالات روسية