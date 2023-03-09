روسيا تُقيم مهرجان الأغنية الوطنية إحياء لذكرى الشاعر رسول خمزاتوف

يكّرس مهرجان الأغنية الوطنية "رسالة من جندي" الذي سيقام في إقليم ستافروبول بجنوب روسيا إلى إحياء ذكرى الشاعر الداغستاني المشهور رسول حمزاتوف.

أعلنت ذلك وزيرة الثقافة في حكومة ستافروبول الروسية تاتيانا ليخاتشوفا، التي قالت إن المنطقة ستشهد في الفترة ما بين 2 و6 مايو المقبل إقامة مهرجان "رسالة من جندي" اليوبيلية للأغنية الوطنية، ويصادف مهرجان العام الجاري حلول الذكرى المئوية لميلاد لشاعر الداغستاني المشهور رسول حمزاتوف. لذلك فإن أغنيته "الغرانيق" التي تكرّس لذكرى شهداء الحرب أصبحت رمزا للمهرجان.

وقد أعلنت لجنة التحكيم في المسابقة الموسيقية التي ستقام في إطار المهرجان قبول طلبات المشاركة فيه، ووردت طلبات المشاركة من قازان وروستوف على الدون وجمهورية توفا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وغيرها من المناطق الروسية. وسيتم تحديد العضوية في المهرجان حتى 20 أبريل المقبل.

وسيُقيم المشاركون عدة فعالبات وطنية في المنطقة، بما في ذلك في مجمع "الغرانيق" التذكاري بمدينة كيسلوفودسك حيث سيتم إحياء ذكرى الشاعر رسول حمزاتوف.

المصدر: تاس