أعضاء من فريق فيلم Rust يرفعون دعوى قضائية جديدة ضد أليك بالدوين

ذكرت وسائل إعلام أن الممثل أليك بالدوين يواجه دعوى قضائية جديدة بسبب حادثة إطلاق النار التي حصلت أثناء تصوير فيلم Rust.

وتبعا لـ Fox News فإن "3 من الأعضاء السابقين الذين شاركوا في تصوير فيلم Rust تقدموا بدعوى قضائية جديدة ضد الممثل أليك بالدوين وضد الشركة المنتجة للفيلم، وادعوا انهم تعرضوا لصدمة نفسية جراء حادثة إطلاق النار التي تسببت بمقتل المصورة غالينا هاتشينز أثناء تصوير الفيلم".

ويسعى المدعون للحصول على تعويض من الممثل أليك بالدوين، ومن شركتي Movie Pictures و El Dorado Pictures اللتين شاركتا في تصوير الفيلم المذكور، متهمين الأخيرتين "بالإهمال وتجاهل احتياطات السلامة أثناء التصوير".

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وقعت حادثة إطلاق النار المذكورة في 21 أكتوبر 2021، في موقع تصوير فيلم Rust في مزرعة بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يفترض أنه يحوي طلقات خلبية، لكن طلقة حية أصابت غالينا هاتشينز البالغة 42 عاما وأدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح.

وأثار هذا الحادث صدمة كبيرة في هوليوود، وكان له وقع قوي جدا داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأدى إلى تصاعد المطالبات بمنع وجود أي أسلحة نارية في مواقع التصوير.

المصدر: وكالات