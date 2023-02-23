الولايات المتحدة.. الحكم بسجن "غول هوليوود" 16 سنة إضافية في قضية اغتصاب

ذكر موقع Variety الأمريكي أن المنتج والمخرج السينمائي هارفي واينستين، حكم عليه بالسجن 16 عاما إضافية في قضية اغتصاب.

وفي المحاكمة الأولى، التي عقدت في نيويورك، حكم على واينستين 23 عاما بالسجن في فبراير 2020 بتهمة "الاغتصاب".

وحكمت محكمة يوم الخميس، في لوس أنجلوس على واينستين في قضية "الاغتصاب" لامرأة عرفت باسم "جين دو" دون ذكر اسمها الحقيقي.

ويعني الحكم أن واينستين، الذي سيكمل 71 عاما من عمره الشهر المقبل، سيقضي بقية حياته في السجن.

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المصدر: نوفوستي