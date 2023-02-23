 
مباشر

الولايات المتحدة.. الحكم بسجن "غول هوليوود" 16 سنة إضافية في قضية اغتصاب

الثقافة والفن

الولايات المتحدة.. الحكم بسجن
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ut99

ذكر موقع Variety الأمريكي أن المنتج والمخرج السينمائي هارفي واينستين، حكم عليه بالسجن 16 عاما إضافية في قضية اغتصاب.

وفي المحاكمة الأولى، التي عقدت في نيويورك، حكم على واينستين 23 عاما بالسجن في فبراير 2020 بتهمة "الاغتصاب".

وحكمت محكمة يوم الخميس، في لوس أنجلوس على واينستين في قضية "الاغتصاب" لامرأة عرفت باسم "جين دو" دون ذكر اسمها الحقيقي.

ويعني الحكم أن واينستين، الذي سيكمل 71 عاما من عمره الشهر المقبل، سيقضي بقية حياته في السجن.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة.. اتهام طبيب بالاعتداء الجنسي على الأطفال (صور)
الولايات المتحدة.. اتهام طبيب بالاعتداء الجنسي على الأطفال (صور)

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا