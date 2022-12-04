الولايات المتحدة.. اتهام طبيب بالاعتداء الجنسي على الأطفال (صور)

وجهت هيئة محلفين كبرى في فرجينيا بالولايات المتحدة اتهامات بالاعتداء الجنسي على أربعة أطفال، للمدير الطبي السابق لمستشفى فرجينيا للأطفال المعرضين للخطر.

وأظهرت سجلات المحكمة أن الطبيب المتهم يدعى دانيال إن. دافيدو من ريتشموند، وعمل منذ فترة طويلة في مستشفى كمبرلاند للأطفال والمراهقين، الذي يقع في مقاطعة نيو كينت، ويعالج الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الطبية المعقدة، بما في ذلك الأمراض المزمنة وإصابات الدماغ والاضطرابات السلوكية العصبية.

وفي الدعاوى المدنية، زعمت أكثر من 30 مريضة سابقة أن الطبيب دافيدو اعتدى عليهن جنسيا أثناء الفحوصات الجسدية.

ونفى الطبيب هذه المزاعم في وثائق المحكمة ومن خلال محاميه، وفقا لوكالة "أ ب".

وقال روبرت إف دونلي، محامي دافيدو، لوكالة "أسوشيتيد برس" عبر البريد الإلكتروني: "ما زلنا بصدد فحص التفاصيل والحقائق، لذلك لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق".

@GovernorVA responds to the arrest Friday of former Cumberland Hospital medical director Daniel Davidow who was charged with sex crimes against teen patients. @CBS6https://t.co/UPJXkM2GM4pic.twitter.com/BNdM0SrEH0 — Laura French (@lfrenchnews) December 4, 2022

ووفقا لوثائق القضية فإن الضحيتين المتقدمتين بالدعوى كانتا من الأطفال، وتزعم الوثائق أن الطبيب أساء معاملتهما جنسيا خلال عامي 2017 و2018، مستغلا عجزهما العقلي والجسدي.

وأكدت المتحدثة باسم شرطة ولاية فرجينيا، أن دافيدو كان محتجزا في سجن محلي.

ويواجه دانيال دافيدو تهمتين تتعلقان بالضرب الجنسي المشدد وتهمتين بالإيلاج، وكلها جنايات.

هذا، ولا يزال التحقيق مع الموظفين في المستشفى من قبل شرطة ولاية فرجينيا مستمرا منذ عام 2017.

كما تواجه المنشأة أيضا دعاوى قضائية مدنية تقول إنها تعمل دون ترخيص مناسب وكانت "خالية من الصرف الصحي الأساسي أو الإنسانية"، وهي مزاعم ينفيها المستشفى.

@GovernorVA responds to the arrest Friday of former Cumberland Hospital medical director Daniel Davidow who was charged with sex crimes against teen patients. @CBS6https://t.co/UPJXkM2GM4pic.twitter.com/BNdM0SrEH0 — Laura French (@lfrenchnews) December 4, 2022

المصدر: "أسوشيتيد برس"