افتتاح دار الموسيقى الروسية في الهند

افتتحت في نيودلهي دار الموسيقى الروسية حيث ستقام حفلات موسيقية ومعارض للآلات الموسيقية الشعبية الروسية الصنع.

جاء ذلك على الموقع الإلكتروني التابع لممثلية "روس سترودنيتشستفو" ("هيئة التعاون الروسية") الثقافية الروسية (المركز الروسي للعلوم والثقافة سابقا).

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وأشار البيان الصادر عن المركز الروسي إلى أن نيودلهي شهدت الأربعاء 15 فبراير افتتاح دار الموسيقى الروسية التي ستتيح للفنانين الروس فرصة إقامة حفلات موسيقية. وستعقد فيها لقاءات بنجوم الموسيقى الروسية الكلاسيكية والشعبية. وستقدّم دار الموسيقى كذلك خدمات خاصة بصيانة الآلات الموسيقية الروسية والمحلية لكل من يهمه الأمر. وسيقام في الدار المعرض الدائم للآلات الموسيقية الروسية الشعبية.

وستتضمن المعروضات آلات موسيقية مثل القيثارة والفلوت والباسون والجيتار والمزمار والغلوكوفون. وسيتمكن ضيوف المعرض من العزف عليها، كما سيتمكن الزوار من فحص سماعات الرأس والميكروفونات ومكبرات الصوت الروسية الصنع.

وأشار ناطق باسم المركز الروسي للعلوم والثقافة إلى أن دار الموسيقى في نيودلهي هي مشروع مشترك للرابطة الوطنية للمشاركين في صناعة الموسيقى وتطوير الآلات والمعدات الموسيقية والدار الروسية ووزارة الصناعة والثقافة الروسية.

المصدر: تاس