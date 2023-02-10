"تشيبوراشكا" الروسي يغزو ولايات أمريكية

ومن المقرر عرض الفيلم الروسي "تشيبورشكا" في فبراير الجاري عدا نيويورك، في أتلانتا ودالاس وسان خوسيه وتامبا وشيكاغو وفيلادلفيا المريكية.

وقد نُشرت تلك المعلومات الخميس 9 فبراير على موقع KinoFilmCorp الإلكتروني الأمريكي لبيع التذاكر.

في نيويورك، يتم عرض " تشيبوراشكا" في مسرح Kent في بروكلين، بالقرب من أكبر جالية للناطقين بالروسية في نيويورك في حي برايتون بيتش. وسيستمر العرض لغاية 17 فبراير الجاري، مع 5 عروض كل يوم، ويُعرض الفيلم باللغة الروسية مع الترجمة الخطية إلى الإنجليزية.

يمكن شراء تذاكر عرض فيلم "تشيبوراشكا" في تورنتو الكندية كذلك.

وقد تَصدَر فيلم "تشيبوراشكا" الروسي العائلي قائمة الأفلام الأعلى من حيث الأرباح المحققة في تاريخ السينما الروسية، بعد أن حصد نحو 6 مليارات روبل من الإيرادات.

يذكر أن "تشيبوراشكا" هو حيوان خيالي لطيف الشكل، يرافقه دائما تمساح يدعى "غينا"، ابتكره الكاتب السوفيتي الراحل، أدوارد أوسبينسكي، بالتعاون مع الرسام، ليونيد شفارتسمن، ليكون أحد أبطال أفلام الرسوم المتحركة السوفيتية، وأصبح هذا الحيوان الخيالي رمزا لأفلام شركة "سويوز مولتفيلم" السوفيتية للإنتاج الفني.

ويروي فيلم "تشيبوراشكا" الكوميدي، قصة مغامرات هذا الحيوان القادم من بلاد البرتقال البعيدة في روسيا.

وشارك في الفيلم نجوم السينما الروسية: سيرغي غارماش، ويلينا ياكوفليفا، وفيودور دوبرونرافوف، وغيرهم.

المصدر: تاس