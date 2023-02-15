جورج وسوف يهدي "نص عمري" لابنه الراحل وديع (فيديو)

أطلق الفنان جورج وسوف أغنية جديدة بعنوان "نص عمري"، بمناسبة ذكرى مرور 40 يوما على رحيل نجله البكر وديع.

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والأغنية التي سيطرت عليها أجواء الفراق الحزينة، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمد يحيى.

وتقول كلماتها: "من بدري بتمناك.. وأهو قلبي راح وياك.. ما خطرش يوم عالبال ... تسبقني وأمشي وراك.." لو دمعي سال أنهار.. لو عشت ألف نهار.. مش شايف إلا ليل.. ما بيطلعلوش نهار".

وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني طوني قهوجي، واحتوى الكليب على الكثير من الصور ومشاهد الفيديو المؤثرة لأبرز اللحظات التي جمعت الفنان السوري بفلذة كبده، الذي وصفه في الأغنية بأنه أحن الناس عليه.

كما شدد جورج وسوف على معاني العائلة وأهمية ترابطها من خلال مشاركة صور عائلته مجتمعة.

المصدر: وكالات