روسيا تحيي ذكرى ميلاد المؤلف الموسيقي العظيم سيرغي راخمانينوف

تحتفل روسيا العام الجاري بالذكرى الـ150 لميلاد مؤلفها الموسيقي العظيم سيرغي راخمانينوف (1873 – 1943).

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وبهذه المناسبة تقام في كافة أنحاء روسيا فعاليات ثقافية احتفالية، بما في ذلك في عزبة عائلة راخمانينوف إيفانوفكا (متحف راخمانينوف) بمحافظة تامبوف الروسية حيث أقيم الأسبوع الماضي أول حفل موسيقي في إطار مهرجان "مسرحيات أوبرا سيرغي راخمانينوف".

وقالت الموظّفة في المتحف إرينا فانوفسكايا إن الحفل الموسيقي شارك فيه نجوم مسارح الأوبرا في موسكو، بما في ذلك الفنانون ومغنّو الأوبرا في مسرح البولشوي وكونسرفاتوار موسكو والأساتذة والطلاب في مسرح موسكو الموسيقي الأكاديمي.

وقد قدّمت المغنية في مسرح موسكو الموسيقي، أوكسانا كورنييفسكايا والأستاذة في كونسرفاتوار موسكو، يلينا سافيلييفا مقتطفات من أوبرا راخمامينوف "أوليكو"، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية السيمفونية الحكومية والجوق الموسيقي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الروسية.

وتعد "أوليكو" أول أوبرا ألّفها سيرغي راخمانينوف في سن 19 عاما بعد التخرج من كونسرفاتوار موسكو.

وسيقام في إطار هذا المهرجان 5 حفلات موسيقية أخرى حيث لن يقدّم الفنانون مؤلفات راخمانينوف فحسب، بل أيضا أغنيات رومانسية ومشاهد من مسرحيات أوبرا غلينكا وداغوميشكي وسفيريدوف وغيرهم.

المصدر: تاس