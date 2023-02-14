عازف البيانو دينيس ماتسويف يترأس مسابقة "راخمانينوف" الدولية لعازفي البيانو الشباب

تم إعلان عضوية لجنة التحكيم في مسابقة "راخمانينوف" الدولية الأولى لعازفي البيانو الشباب.

وستقام المسابقة في الفترة ما بين 21 و26 مارس المقبل في نيجني نوفغورود الروسية. أفاد بذلك لوكالة "تاس" الروسية المكتب الصحفي للمسابقة.

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وتتضمن عضوية لجنة التحكيم الفنانين والأساتذة والموسيقيين من روسيا وكازاخستان وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وفيتنام، ومن بينهم فلاديمير أوفتشينيكوف، فريديريك كامف، فيكتور يريسكو، جانيا أبو بكر، تاه كوتنغ دونغ وغيرهم، وتولى عازف البيانو الروسي المشهور دينيس ماتسويف، إدارة لجنة التحكيم.

جدير بالذكر أن المسابقة الشبابية الدولية تقام في نيجني نوفغورود بمناسبة حلول الذكرى الـ150 لميلاد المؤلف الموسيقي الروسي العظيم في القرن الـ20 سيرغي راخمانينوف (1873 - 1943).

وتقام المسابقة بدعم من وزارة الثقافة الروسية وإدارة مقاطعة نيجني نوفغورود.

وستقام مراسم افتتاح المسابقة في 21 مارس المقبل في فيلهارمونيا مقاطعة نيجني نوفغورود. وتعتبر المسابقة الشبابية نموذجا مصغرا لمسابقة "راخمانينوف" الدولية لعازفي البيانو وقادة الأوركسترا والمؤلفين الموسيقيين التي أقيمت بنجاح كبير عام 2022 في موسكو.

المصدر: تاس