الإيطاليون يُلغون حفلا موسيقيا لعازف البيانو الروسي الشهير دينيس ماتسويف

تم إلغاء عروض فنان الشعب الروسي وعازف البيانو الشهير دينيس ماتسويف والتي كان يخطط لإجرائها في مايو المقبل في مدينتي برغامو وبريشي الإيطاليتين.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية منظمو مهرجان البيانو الدولي الـ60 في مدينتي بريشي وبرغامو. وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية للمهرجان:" إننا ألغينا العروض بطلب من عمدة بريشي إيميليو ديل بونو وعمدة برغامو جورجو غوري. ونمتنع في الوقت الراهن عن الإدلاء بأية تعليقات إضافية.

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وتضمن برنامج الحفل الذي كان يفترض أن يقام في مسرح مدينة بريشي يوم 24 مايو مؤلفات سيرغي راخمانينوف وإيغور سترافينسكي وسيرغي بروكوفيف.

وحسب صحيفة Correre della Sera الإيطالية فإن سفير أوكرانيا في إيطاليا، ياروسلاف مِلنيك، أرسل إلى رؤساء بلديتي المدينتين الإيطاليتين الشماليتين طلبا بإلغاء عروض عازف البيانو الروسي دينيس ماتسويف، وأشار العمدتان غوري وديل بونو في برقية بعثا بها ردا على هذا الطلب وقالا:" احتراما لمعاناة الشعب الأوكراني طلبنا من رئيس مهرجان البيانو الدولي في بريشي وبرغامو بإلغاء عروض عازف البيانو ماتسويف التي كانت مدرجة على برنامج الفاعليات الثقافية لعام 2023.

ويعتقد العمدتان أن الثقافة تحمل قيم الجمال والروح الإنسانية ويجب أن تكون لها حرية التعبير. لكنهما وصفا وضع دينيس ماتسويف بأنه غير ذلك، إذ إنه وضع سياسي وليس فنيا.

يذكر أن إيطاليا كانت قد ألغت في وقت سابق عروض كل من المايسرو فاليري غيرغييف والراقص الروسي سيرغي بولونين وعازفة البيانو الأوكرانية الأصل فالنتينا ليسيتسا.

المصدر: تاس