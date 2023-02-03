فنان الشعب السوفيتي يوري ياشمِت يقدم مسرحية موسيقية في ستالينغراد

أقيم يوم 2 فبراير في مدينة فولغوغراد (ستالينغراد سابقا) أول عرض للمسرحية الموسيقية المستوحاة من رواية قسطنطين سيمونوف " الأحياء والموتى".

وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ80 لانتصار القوات السوفيتية في معركة ستالينغراد عام 1943. وحسب وكالة "تاس" الروسية فإن عازف التشيلو المشهور عالميا وفنان الشعب السوفيتي وقائد الأوركسترو يوري باشمِت هو الذي قدّم المسرحية في الهواء الطلق في الساحة قبالة محطة سكة الحديد حيث دارت المعارك الضارية في يناير عام 1943 بين القوات السوفيتية وقوات ألمانيا النازية التي سعت إلى الاستيلاء على ستالينغراد.

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شاركت في المسرحية فرقة "موسيقيو موسكو" والعديد من الممثلين الروس.

وقال، يوري باشمت إنه قدّم نسخة مختصرة للمسرحية. أما نسختها الكاملة فستعرض في موسكو لاحقا. وأضاف قائلا" إني مقتنع باهتمام الجمهور بتلك المسرحية، إذ إننا لا نريد أن نضيّع تاريخنا البطولي، كما لا نريد تشويهه" .

وقد جمعت المسرحية بالفعل الآلاف من سكان فولغوغراد.

يذكر أن سكان فولغوغراد وسائر روسيا شهدوا يوم 2 فبراير احتفالات واسعة النطاق أقيمت بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار القوات السوفيتية في معركة ستالينغراد. وقد بدأت المعركة في 17 يوليو عام 1942 وانتهت في 2 فبراير بمحاصرة واستسلام القوات الألمانية بقيادة المارشال فريدريخ باولوس، وكانت معركة ستالينغراد من أكبر معارك الحرب العالمية الثانية من حيث عدد الأفراد والمعدات الحربية المشاركة فيها.

المصدر: تاس