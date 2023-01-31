افتتاح مهرجان الأفلام الوثائقية في فولغوغراد بمناسبة الذكرى الـ80 لمعركة ستالينغراد

افتتح في فولغوغراد الروسية مهرجان" طرق الذاكرة والمجد" للأفلام الوثائقية التي تم تصويرها بناء على المواد التاريخية النادرة وتلك التي تم رفع السرية عنها.

ويكرّس المهرجان للذكرى الـ80 لانتصار القوات المسلحة السوفيتية في معركة ستالينغراد، بصفتها نقطة انعطاف في الحرب العالمية الثانية.

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وتم تنظيم المهرجان من قبل صندوق السينما التاريخية بدعم من مؤسسة دعم المبادرات الثقافية لدى الرئيس الروسي. وقد تم تصوير كل الأفلام الوثائقية التي دخلت برنامج المهرجان بناء على الوقائع التاريخية الحقيقية. أما سيناريوهاتها فكُتبت بمساعدة المواد التاريخية النادرة ووثائق الأرشيف التي تم رفع السرية عنها مؤخرا والبحوث العلمية للمؤرخين الروس والأجانب.

ويقام المهرجان في جامعة فولغوغراد الحكومية للتربية، ومشاهدة كل أفلامه مجانية. وستعرض خلال يومين لإقامة المهرجان 10 أفلام وثائقية.

يذكر أن مدينة فولغوغراد ستشهد في 2 فبراير سلسلة من الفعاليات الواسعة النطاق احتفالا بالذكرى الـ80 للانتصار في معركة ستالينغراد عام 1943، بما في ذلك العرض العسكري. ويتوقع أن يزور الاحتفالات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: تاس