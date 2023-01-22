فيلم "تشيبوراشكا" الروسي يتصدر قائمة الأفلام الأكثر ربحا

تصدر فيلم "تشيبوراشكا" الروسي الكوميدي، قائمة الأفلام الأعلى ربحا في تاريخ السينما الروسية، بأرباح تجاوزت الـ 5 مليارات روبل، خلال أقل من شهر من إصداره.

وصدر فيلم "تشيبوراشكا" في الأول من يناير، بميزانية إنتاج بلغت الـ 850 مليون روبل، وحقق في اليوم الأول لعرضه، أرباحا فاقت الـ 227 مليون روبل.

إقرأ المزيد

يذكر أن "تشيبوراشكا" هو حيوان خيالي لطيف الشكل، يرافقه دائما تمساح يدعى "غينا"، ابتكره الكاتب السوفيتي الراحل، أدوارد أوسبينسكي، بالتعاون مع الرسام، ليونيد شفارتسمن، ليكون أحد أبطال أفلام الرسوم المتحركة السوفيتية، وأصبح هذا الحيوان الخيالي رمزا لأفلام شركة "سويوز مولتفيلم" السوفيتية للإنتاج الفني.

إقرأ المزيد

ويروي فيلم "تشيبوراشكا" الكوميدي، قصة مغامرات هذا الحيوان القادم من بلاد البرتقال البعيدة في روسيا.

وشارك في الفيلم نجوم السينما الروسية: سيرغي غارماش، ويلينا ياكوفليفا، وفيودور دوبرونرافوف، وغيرهم.

المصدر: نوفوستي