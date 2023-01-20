أكثر الأفلام الروسية شعبية أمام مجلس الدوما الروسي

سيعرض الأربعاء المقبل على نواب مجلس الدوما الروسي فيلم "تشيبوراشكا" السينمائي العائلي، بصفته أكثر الأفلام شعبية في روسيا.

أفاد بذلك الجمعة 20 يناير النائب في البرلمان الروسي ميخائيل ماتفييف.

يذكر أن فيلم "تشيبوراشكا" السينمائي من إخراج دميتري دياتشينكو وحُظرت مشاهدته في أوكرانيا، حصد إيرادات عبر شباك التذاكر تبلغ 4 مليارات روبل. وسيعرض الفيلم الساعة 17.00 يوم 25 يناير عام 2023 في مبنى مجلس الدوما. ويخطط لعقد لقاء بفريق تصوير الفيلم قبل عرضه في البرلمان.

تولت المبادرة لمشاهدة الفيلم من قبل نواب مجلس الدوما لجنة البرلمان لشؤون النساء والأطفال.

جدير بالذكر أن عرض فيلم "تشيبوراشكا" السينمائي العائلي بدأ في 1 يناير الجاري وأصبح أكثر الأفلام في روسيا شعبية بعد أن حصد الإيرادات المذكورة، وتقدم الفيلم بذلك على فيلم " العبد " الروسي ( عام 2019) من إخراج كليم شيبينكو، وفيلم "أفاتار" الأمريكي (عام 2009) من إخراج كامرون.

يذكر أن تشيبوراشكا هو حيوان خيالي ابتكره الكاتب الروسي السوفيتي الراحل، أدوارد أوسبيِنسكي، بالتعاون مع الرسام، ليونيد شفارتسمن، ليكون بطلا لأحد أفلام الرسوم المتحركة السوفيتية حيث يرافقه دائما تمساح يدعى (غينا). وأصبح هذا الحيوان الخيالي رمزا لإنجازات استوديو "سويوز مولتفيلم" السوفيتية.

أما الفيلم الكوميدي العائلي بمشاركة تشيبوراشكا فيروي قصة مغامرات هذا الحيوان القادم من بلاد البرتقال البعيدة في روسيا. ويشارك في الفيلم كذلك نجوم السينما الروسية: سيرغي غارماش، يلينا ياكوفليفا، فيودور دوبرونرافوف وغيرهم.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا