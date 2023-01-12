فيلم "تشيبوراشكا" يحقق أعلى الإيرادات بين الأفلام الروسية

فاقت إيرادات شباك التذاكر الناتجة عن عرض فيلم "تشيبوراشكا" السينمائي في دور السينما الروسية خلال 9 أيام من العام الجديد الـ3 مليارات روبل وبلغت تحديداً 3.008.152.083 روبل.

وقال المتحدث باسم مؤسسة السينما الروسية، نقلا عن المنظومة الفيدرالية الأوتوماتيكية الموحدة للمعلومات عن عرض الأفلام في روسيا إن عرض الفيلم في دور السينما الروسية انطلق في 1 يناير الجاري وحصد 225 مليون روبل، وهي رقم كبير يضعه في المركز الثاني في تاريخ السينما الروسية الوطنية من حيث الإيرادات ليوم واحد.

إقرأ المزيد

يذكر أن تشيبوراشكا هو حيوان خيالي ابتكره الكاتب الروسي السوفيتي الراحل، أدوارد أوسبينسكي، بالتعاون مع الرسام، ليونيد شفارتسمن، ليكون بطلا لأحد أفلام الرسوم المتحركة السوفيتية حيث يرافقه دائما تمساح يدعى (غينا). وأصبح هذا الحيوان الخيالي رمزا لورشة "سويوز مولتفيلم" السوفيتية.

أما الفيلم الكوميدي العائلي بمشاركة تشيبوراشكا فيروي قصة مغامرات هذا الحيوان القادم من بلاد البرتقال البعيدة في روسيا. ويشارك في الفيلم كذلك نجوم السينما الروسية: سيرغي غارماش، يلينا ياكوفليفا، فيودور دوبرونرافوف وغيرهم.

المصدر: تاس