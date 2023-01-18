بـ"3 جوائز".. رابر مصري يتربع على عرش المجال في إفريقيا

حصل الفنان المصري مروان موسى على أكبر 3 جوائز لموسيقى الشباب في إفريقيا بمهرجان All Africa Music Awards الذي أقيم في العاصمة السنغالية دكار مؤخرا.

وحصل مروان وحده على جوائز أفضل مغني راب وكاتب كلمات، أفضل فنان هيب هوب، وأفضل فنان صاعد.

وجاءت الجوائز الثلاثة بعد منافسة قوية مع أكبر مطربي القارة.

شهدت المسابقة ترشيح فنانين آخرين من مصر، مثل ويجز وفريق كايرو كي وفريق ديسكو مصر وروبي وأحمد سعد وعلي لوكا وغيرهم لفروع أخرى من المسابقة، ولم يحصل أي منهم على جائزة.

كان مروان قد بدأ عام 2022 بعدة أغنيات منفردة، قبل أن يصدر ألبوم "بيني وبينك" في عيد الحب، وأشهر أغنياته "ألومك"، و"ياسلام" التي حققت نجاحا كبيرا خاصة بعد "ريميكس الوايلي" للأغنية.

وفي الشهر نفسه أصدر ألبوم "كازا كايرو" بالتعاون مع فنانين من المغرب.

ثم قدم مروان في نهاية الصيف ألبومين، وهما "عقد احتراف" و"فلوريدا دارك مود". وحققت بعض أغنيات الألبومين نجاحا واسعا وتصدرت "تريندات" مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي مثل "حدوتة ألماني"، "بطل عالم".

وشهد عام 2022 عدة حفلات لمروان موسى في مصر والخارج، كان أكبرها بملعب الهوكي في استاد القاهرة، كما غنى في دبي ولندن وبرلين، كما سبق له التعاون مع مطربين أفريقيين ضمن مشروع "استوديو كوكاكولا".

المصدر: RT