رغدة تثير ضجة بوصيتها.. وجدل حول حالتها الصحية (فيديو)

أثارت الفنانة السورية رغدة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعادت نشر وصيتها لابنتها بثينة، التي أعلنت عنها في حوار تلفزيوني سابق.

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ونشرت رغدة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، فيديو من حوار سابق لها أجرته عام 2007 مع الإعلامي اللبناني وسام بريدي، في برنامج "وقف يا زمن".

أوصت رغدة خلاله ابنتها بعدم إقامة عزاء لها بعد وفاتها، وترك الأصدقاء الحقيقيين يحضرون للوقوف بجانبها، حال فقدانها أمها.

وذكّرها المذيع بمضمون الوصية التي تقول: "حبيبتي بثينة أوصيكي، وأنا بكامل قواي الصحية والعقلية والنفسية، لا تستقبلي أحدا للعزاء بعد موتي.. فقط أصدقائك الحقيقيون سيعرفون كيف يأتون إليك ويشاطرونك العزاء الحقيقي".

وأشارت رغدة إلى أن الحديث الذي كشفه بريدي هو جزء من وصية حقيقية كتبتها، منوهة بأن طقوس العزاء التي حضرتها توجد بها أمور غريبة، وأن الأشخاص يذهبون للعزاء لتصوير الحاضرين والغائبين والحديث في أمور بعيدة عن الحدث نفسه.

على إثر ذلك، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات التي تتحدث عن صحة النجمة السورية، وسط تساؤلات عن سبب إعادتها نشر وصيتها في هذا الوقت بالذات.

ورغدة من مدينة حلب في سوريا، ولدت لأب حلبي وأم لاذقانية، وتزوجت من تاجر السجاد عبد الله الكحال، لتنجب 3 أبناء هم: بثينة، تميمة، ومحمد.

المصدر: RT