روسيا في صدد تصوير فيلم سينمائي جديد عن حادث فضائي بعيد

يبدأ المخرج الروسي فلاديمير بوتابوف قريبا في تصوير فيلم " ماذا حدث في "سويوز – 5" عن أول عملية التحام مركبتيْن فضائيتيْن في العالم هما "سويوز – 5" و"سويوز – 4".

وتم الكشف عن مشروع الفيلم السينمائي الجديد في مؤسسة "سينما الأفلام القومية" التي تنتجها ورش سينمائية صغيرة.

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ويقوم الفيلم على حقائق ووقائع حيث انتقل رائد الفضاء السوفيتي، بوريس فولينوف، اضطراريا في يناير عام 1969 من مركبة "سويوز – 5" المأهولة إلى مركبة "سويوز – 4" المأهولة لإنقاذ رائد الفضاء أليكسي يليسييف الذي صارت مركبته "سويوز – 4" تواجه مشاكل تقنية.

ويروي الفيلم قصة أول التحام في العالم حصل بين هاتين المركبتيْن المأهولتيْن وأول انتقال لرائد فضاء من مركبة إلى أخرى في الفضاء المكشوف.

ثم يعرض الفيلم الهبوط الكارثي لرائد الفضاء بوريس فولينوف داخل المركبة المحترقة متعرضا لضغط يعادل g10. وقال منتج الفيلم، يوري غينسبورغ، إن هذه الرحلة الفضائية البطولية دشّنت عصر المحطات الفضائية.

وقد تولى رائد الفضاء وبطل الاتحاد السوفيتي ألكسندر ألكسندروف دور مستشار منتجي الفيلم.

المصدر: تاس