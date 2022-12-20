"روس كوسموس" لا تستبعد استبدال مركبة "سويوز" المأهولة بمركبة احتياطية

لم تستبعد مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية استبدال مركبة " سويوز إم إس – 22" بمركبة مأهولة جديدة لإعادة طاقمها إلى الأرض.

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أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف إنه سيتم إعداد مركبة مأهولة احتياطية لإعادة أفراد طاقم مركبة "سويوز – 22" المأهولة إلى الأرض بحلول 19 فبراير المقبل، إذا اقتضى الأمر ذلك بسبب تطور مشكلة وجود تلف في دورة تبريد المركبة.

يذكر أنه كان يخطط سابقا لتحضير مركبة مأهولة احتياطية في 16 مارس المقبل.

في هذا الوقت تمكن الأخصائيون في مركز إدارة الرحلات الفضائية الروسية من عزل ثغرة متناهية الصغر في نظام تبريد المركبة وتخفيض درجة الحرارة داخلها .

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن درجة الحرارة على متن مركبة "سويوز إم إس – 22" المأهولة الملتحمة بالمحطة الفضائية ارتفعت حتى 30 درجة مئوية بسبب تسريب في دورة تبريد المركبة، ثم قرر الأخصائيون خفض درجة الحرارة عن طريق إدخال تعديلات في نظام التهوية.

المصدر: تاس