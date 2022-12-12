إحدى اللوحات الفنية لنجل بايدن يمكن أن تباع بـ225.000 دولار في نيويورك

أعلن شخصان مجهولان عن رغبتهما في شراء إحدى اللوحات الفنية التابعة لهانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن مقابل 225.000 دولار.

أفادت بذلك السبت 10 ديسمبر صحيفة "نيويورك تايمز"، مشيرة إلى أن معرض أعماله الفنية يقام حاليا في حي سوخو بنيويورك.

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ورفض موظفو المتحف تقديم معلومات عن أسماء المشترين وقالوا إن لوحة هانتر بايدن عبارة عن عمل فني ذي لون أصفر يميل إلى الخردلي بزهور وتم إبداعه على الورق الياباني. وهو المعرض الثاني لأعمال هانتر الفنية.

يذكر أن يوم افتتاح المعرض الحالي في 9 ديسمبر بمتحف، جورج برجيس، شهد بيع لوحتيْن تابعتيْن لهانتر بايدن.

وقال، برجيس إن المعرض الحالي مفتوح للجمهور خلافا للمعرض السابق حيث تراوحت أسعار اللوحات الفنية بين 75000 و500000 دولار. وأشار صاحب المتحف إلى أن متحفه يحفظ بضعة لوحات فنية لهانتر بايدن بلغ عمرها 20 عاما.

جدير بالذكر أن البيت الأبيض اعترف في يوليو عام 2021 أنه لعب دورا ما في عقد صفة الشراء والبيع بين نجل الرئيس بايدن ومتحف برجيس عشية افتتاح المعرض الأول. وافترض بعض الخبراء أن الأسعار ما كانت لتكون مرتفعة إلى هذه الدرجة لولا اسم الفنان التشكيلي.

المصدر: تاس