منتدى دولي في قازان الروسية يبحث ترميم الآثار السورية

يعقد في الفترة ما بين 5 و8 ديسمبر الجاري بمدينة قازان الروسية المنتدى الدولي لاتفاقية حماية التراث الحضاري والطبيعي العالمي.

وسيبحث المشاركون في المنتدى مسألة ترميم الآثار السورية التي دمّرها الإرهابيون.

أعلن ذلك، غريغوري أورجينيكدزه، مستشار وزير الخارجية الروسي وأمين سر لجنة اللجنة الروسية لشؤون منظمة اليونسكو" الأممية.

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وأشار أورجينيكدزه إلى أن الدورة الرئيسية للمنتدى ستجمع بين مديري منشآت التراث الحضاري والطبيعي حيث سيبحثون مسألة إدارة تلك المنشآت والبحث عن حلول وسط بين الحفاظ عليها من جهة وتطويرها من جهة أخرى، فضلا عن تأثير النشاط البشري على الآثار الحضارية، بما في ذلك من قبل السياح غير المنظمين.

ويتوقع أن تعقد في إطار المنتدى 9 ندوات مختلفة، بما في ذلك ندوة "طريق الحرير العظيم" وندوة "آثار تدمر السورية"، فضلا عن ندوة الآثار الدينية التي يشارك فيها ممثلون عن أهم الأديان العالمية.

وقال الموظف الروسي إن منظمي المنتدى يتوقعون أن يحضر نحو 200 مسؤول ثقافي، بمن فيهم الوزراء الذين يمثلون 10 دول، وضمنهم وزير الثقافة السوري.

يذكر أن اتفاقية حماية التراث الحضاري والطبيعي العالمي هو من أهم المعاهدات الدولية المعترف بها دوليا التي تم عقدها برعاية منظمة "اليونسكو" الأممية التي شكلت على مدى 50 عاما الماضية قائمة بالآثار الحضارية والطبيعية البارزة التي لها أهمية بالغة على مستوى البشرية أجمع والتي بحاجة إلى الحماية.

المصدر: تاس