مصر.. الفنانة سميحة أيوب تكشف سبب تغيير اسمها الفني وتتحدث عن أسرار لأول مرة

قالت الفنانة المصرية الكبيرة، سميحة أيوب، إن عائلتها كانت ترفض بشدة دخولها الوسط الفني، وصرحوا بأنهم سوف يقومون بالتبرؤ منها في حالة دخولها عالم الفن.

وأوضحت أنها أصرت على عالم الفن وذهبت للالتحاق بمعهد الفنون وقامت بتسمية نفسها "سميحة سامي" كاسم فني لها.

وأضافت في لقائها ببرنامج "كلام الناس"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنها كانت بطلة برنامج "عذراء الربيع" ولكن اسمها يظهر بـ"سميحة سامي" ولذلك فإن كثيرين لا يعرفون أن هذا البرنامج خاص بها حتى وقتنا هذا.

وتابعت سميحة أيوب أنها بعد ذلك لم يعجبها اسم سميحة سامي وقامت بتغييره إلى "ناهد فريد"، وبعد ذلك قررت الرجوع لاسمها الحقيقي وهو "سميحة أيوب".

المصدر: المصري اليوم