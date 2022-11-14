بمناسبة الذكرى الـ 15 لبدء البث.. RT Arabic تصدر كتابين لمشاهديها وقرائها

بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لبدء البث لقناة RT Arabic، تم إعداد ونشر كتابين من قبل محرري البرامج الاجتماعية والسياسية. مؤلفا الكتابين هما مقدما البرامج سلام مسافر وخالد الرشد.

كلا الكتابين هما أول تجربة لنشر المطبوعات، التي تستند إلى مقابلات تم بثها على RT Arabic خلال 15 عاما، وأصبحت بمثابة "كنزها الذهبي"، حيث تجاوز هذا النوع من المقابلات التلفزيونية منذ فترة طويلة نطاق المحادثات البروتوكولية وفقا للنص المكتوب مسبقا.

في برنامج "قصارى القول"، أسهمت المناقشات حول الأحداث الراهنة ولا زالت تساهم في تقييم ما يحدث على نطاق عالمي، ليصبح كل حلقة من البرنامج بعد ذلك جزءا من التاريخ، الذي بدونه لا تكتمل صورة الزمن.

أما برنامج "رحلة في الذاكرة"، فقد عوّد مشاهديه على مدار 15 عاما ألا يركنوا إلى المسلمات التاريخية المعروفة دون تحليل. وقد تعلم مشاهدونا أن دراسة التاريخ تتطلب التفكير والتقييم المدروس وتحليل الحقائق والتطوير المستمر لمعرفة الإنسان.

صدر كتابا سلام مسافر وخالد الرشد باللغتين الروسية والعربية، حيث يعد نشر الكتاب دائما مرحلة معينة في حياة مؤلفه، ولكل منهما تقييمه الخاص لهذا الحدث الهام.

الهمجية.. شهادات غزو واحتلال العراق في حوارات مع سلام مسافر

يطرح سلام مسافر، في فصل كتابه المخصص للعراق، سرديات كشفت لأول مرة على شاشة RT، بشأن جريمة غزو واحتلال العراق، "دون موقف مسبق أو انحياز يعيق المشاهد عن إدراك ضوء الحقيقة في الظلام الدامس لأكاذيب واشنطن ولندن وحليفاتهما" على حد تعبير الكاتب، حيث يكشف فاضل الجنابي، رئيس منظمة الطاقة الذرية في العراق قبل الاحتلال، عن الذرائع "النووية" لغزو بلاد الرافدين، ويميط العالم العراقي اللثام عن طبيعة البرنامج النووي العراقي، ويدحض المزاعم الأمريكية التي أحاطته. كما يسلط هذا الفصل على المبادرة التي أثارت غضب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كما يرويها آخر سفير روسي في بغداد، حتى سقوط النظام باحتلال العاصمة العراقية، فلاديمير تيتورينكو، وحديث عن جهود روسيا الاتحادية في التوصل إلى تسوية، تبعد شبح الحرب.

يتحدث الفصل الثاني من كتاب مسافر عن الأخطاء العسكرية التي ارتكبتها القوات المسلحة العراقية بمختلف أصنافها، وأفضت إلى سقوط بغداد في غضون أسبوعين، من المواجهة غير المتكافئة بين القوات العراقية، ضعيفة التسلح، وقوات حلف "الناتو" بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.

في الفصل الثالث، يروى لنا مسافر، نقلا عن وزير المالية العراقي قبل الاحتلال هشام الراوي، تفاصيل نادرة عن نهب ممتلكات وأموال البنك المركزي العراقي على يد قوات الاحتلال الأنغلوساكسوني، وكيف تعامل المحتلون مع ثروات العراق من الذهب والتحف والمقتنيات التي لا تقدر بثمن.

ثم يؤرخ سلام مسافر في الفصل الرابع المباحثات السرية بين القيادة العراقية في الحبس، والسلطات العسكرية الأمريكية المحتلة، كما يرويها علي المرعبي رئيس تحرير مجلة "كل العرب"، والذي كان وسيطا ما بين مبعوث الإدارة الأمريكية وقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي خارج المعتقلات. كذلك ينقل ضابط العمليات السرية الخاصة في جهاز الأمن العراقي شهاب العباسي صورة من داخل المعتقل، بعد أن أمضى 15 عاما في الزنازين مع معظم قادة النظام العراقي السابق، ومواقفهم من التفاوض والحوار مع المحتلين.

ويتضمن الفصل الخامس شهادات لكوكبة من المحامين والقضاة عن خفايا محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين التي انتهت باعدامه، وفي مقدمتهم القاضي رزكار محمد أمين، الذي استقال بعد الجلسة السابعة احتجاجا على عدم توفر شروط العدالة، ولزم الصمت لسنوات. وكذلك شهادة القاضي منير حداد الذي اشتهر بإشرافه على إعدام صدام حسين.

وفي الفصل السادس، تتحدث حرير حسين كامل عن جدها صدام حسين، الذي أمر بقتل والدها، حسين كامل، أحد أقرب مساعدي الرئيس العراقي بتهمة الخيانة العظمى.

رحلة في الذاكرة مع خالد الرشد

أما خالد الرشد فيقول عن كتابه: " منذ سنوات تصلني باستمرار طلبات المشاهدين بنشر حلقات برنامج رحلة في الذاكرة في كتب. أظن في هذه المرحلة الحساسة أصبحت المسألة ملحة جدا خصوصا على ضوء الحجب والحذف الذي يتعرض له محتوى قناة RT بشكل عام ومحتوى البرنامج بشكل خاص في المنصات الإلكترونية. خلال السنوات ال 15 من البث نشرنا في إطار البرنامج شهادات ووثائق تاريخية لا تقدر بثمن. معظمها حصرية ولم تنشر في أي وسيلة إعلامية أخرى ناطقة بالعربية. كثيرا ما أقرأ في التعليقات إن مادة البرنامج هي مادة أكاديمية أكثر منها مادة إعلامية. أتفق إلى حد كبير مع ذلك خصوصا أن محتوى البرنامج كثيرا ما يتم استخدامه في الأطروحات العلمية. لذلك يسرني جدا صدور بعض الحلقات التاريخية في كتاب هو الأول ضمن سلسلة كتب نخطط لنشرها لاحقا بحسب الموضوعات المطروحة لعلها تساهم في إضافة أفق جديد وسد الفراغ المتعلق بالشهادة السوفيتية على الأحداث المفصلية في العلاقات العربية الروسية".

بالنسبة لـ RT Arabic، يعد إصدار الكتب طريقة أخرى للتواصل مع المشاهدين، وقد تم اختبار هذه الطريقة في الاتصال لقرون، حيث يمكن لـ RT Arabic الآن أن تفخر بحقيقة أن لديها قراءها الخاصين بها.

وتدعوكم RT Arabic لحضور حفل توقيع إصداراتها الخاصة بمناسبة الذكرى 15 لتأسيس القناة وذلك في الكونغرس العالمي للإعلام بأبوظبي - جناحRT # H7-A20 كتاب "الهمجية: شهادات غزو واحتلال العراق في حوارات مع سلام مسافر" مع معد ومقدم برنامج "قصارى القول" سلام مسافر 16 نوفمبر 2022 الواحدة ظهرا كتاب "رحلة في الذاكرة" مع معد ومقدم برنامج "رحلة في الذاكرة" خالد الرشد 17 نوفمبر 2022 الواحدة ظهرا وسيكون التقديم الرسمي في معرض القاهرة للكتاب في 24 يناير 2023 ، سنعلن لاحقا عن موعد بيع الكتب.