سوريا وروسيا توقعان اتفاقية لترميم قوس النصر في تدمر

أعلنت وكالة سانا أن سوريا وروسيا وقعتا اتفاقية جديدة لترميم قوس النصر في مدينة تدمر.

حول الموضوع قال مراسل الوكالة: "جرى اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية لترميم قوس النصر في تدمر بين الأمانة السورية للتنمية ووزارة الثقافة السورية ومعهد تاريخ الثقافة المادية في الأكاديمية الروسية للعلوم ويأتي ذلك ضمن أعمال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين".

وكانت روسيا وسوريا قد وقعتا اتفاقية سابقة أيضا لترميم القوس المذكور خلال فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، وجاء في بيان أصدرته إدارة محافظ مدينة سان بطرسبورغ الروسية "أن أعمال ترميم القوس الذي دمره إرهابيو (داعش) عام 2015، سيقوم بها خبراء روس من مركز إنقاذ الآثار لدى معهد تاريخ الثقافة المادية في أكاديمية العلوم الروسية، ومن المقرر أن يتم إنجاز المشروع تحت رعاية الجمعية الجغرافية الروسية بمشاركة وزارة الدفاع الروسية".

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وكشفت رئيسة المركز الروسي لإنقاذ الآثار ناتاليا سولوفيوفا حينها أن الخبراء الروس وزملاءهم السوريين قد حددوا جدول الأعمال ونوعية المعدات التقنية المطلوبة، مؤكدة أن الأعمال قد تستغرق ثلاث سنوات.

المصدر: سانا+وكالات