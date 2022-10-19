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وفاة أحد أعضاء فرقة Ricchi e Poveri الشهيرة

الثقافة والفن

وفاة أحد أعضاء فرقة Ricchi e Poveri الشهيرة
youtube/TheNewStories
فرانكو غاتي
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أعلنت صحيفة Repubblica عن وفاة العضو السابق في فرقة Ricchi e Poveri، فرانكو غاتي، عن عمر يناهز الـ 80 عاماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن المغني الشهير كان عضوا ومغنيا في الفرقة في الفترة ما بين 1967 و2016 وما بين عامي 2020 و2021، وشارك معها في العديد من المهرجانات والحفلات العالمية.

وتعتبر Ricchi e Poveri واحدة من أشهر فرق البوب الإيطالية التي ذاع صيتها في أوروبا والولايات المتحدة والعديد من الدول في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، واشتهرت بالعديد من من الأغاني مثل "Che sarà" و"Sarà perché ti am" و"Mamma Maria"، وتضم حاليا أنجيلو سوتغو وانجيلا براماتي".

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وشاركت هذه الفرقة في العديد من الأعمال التلفزيونية والاحتفالات في العديد من دول العالم، ومنها احتفالات رأس السنة التي أقيمت في روسيا سابقا.

المصدر: نوفوستي

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