بطرسبورغ تحتفل بالذكرى الـ160 لتأسيس الكونسرفاتوار

يُقيم كونسرفاتوار "ريمسكي – كورساكوف" في بطرسبورغ حفلا موسيقيا كبيرا يلتئم فيه ممثلو أهم المعاهد الموسيقية في روسيا بمناسبة الذكرى الـ160 لتأسيسه.

وقال رئيس الكونسرفاتوار في بطرسبورغ، أليكسي فاسيليف:" شهدت الإمبراطورية الروسية منذ 160 عاما حدثا تاريخيا هاماً لعالم الموسيقى بأسره، ألا وهو افتتاح أول كونسرفاتوار في روسيا أسفرت دُفعته الأولى عن تخريج أعظم المؤلفين الموسيقيين في العالم، كـ بيوتر تشايكوفسكي. وجاء افتتاح الكونسرفاتوار في بطرسبورغ مثابة دَفعة قوية لتطوير نظام التعليم الموسيقي في روسيا، لذلك استضفنا زملاءنا من مختلف المعاهد الموسيقية الروسية".

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وستتوج الاحتفالات بإقامة مهرجان "أسبوع المعاهد الموسيقية" الدولي الـ22 الذي سيفتتح في بطرسبورغ يوم 22 أكتوبر الجاري والذي ستشارك في برنامجه مدارس الموسيقى الروسية العليا من موسكو، وبتروزافودسك، ويكاترينبورغ، ونيجني نوفغورود، فضلا عن ضيوف من بيلاروس وأوزبكستان وأرمينيا.

وسيقام على هامش المهرجان معرض "أول كونسرفاتوار في روسيا" وسيعرض فيلم وثائقي عن تاريخ كونسرفاتوار "ريمسكي – كورساكوف" في بطرسبورغ، وستقام حفلات بأداء الآلات الموسيقية القومية لمختلف شعوب روسيا.

المصدر: تاس