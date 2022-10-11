متحف "أوفيزي" يقاضي دار الأزياء "غوتييه" على استخدامها فينوس بوتيتشيلي

استخدمت دار الأزياء "غوتييه" صورة فينوس بدون الحصول على تصريح بذلك والموافقة على شروط الاستخدام ودفع رسوم.

رفع متحف "أوفيزي" في فلورنسا الإيطالية دعوى قضائية ضد مصمم الأزياء الفرنسي، جان بول غوتييه، بسبب استخدامه غير المصرح به لصورة فينوس لساندرو بوتيتشيلي. جاء ذلك في بيان نشره الاثنين 10 أكتوبر متحف "أوفيزي".

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وقد استخدمت دار الأزياء الشهيرة الرائعة الفنية الخالدة لتصميم بعض مكوّنات الأزياء والإعلان عنها على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى موقعها الإلكتروني. ولكن تم ذلك بدون طلب الإذن والموافقة على شروط الاستخدام وبدون دفع الرسوم اللازمة، بموجب ما يقتضيه القانون.

وأشار المتحف إلى أنه "بعث برسالة إلى دار الأزياء يطالبها فيها بالتوقف عن بيع الأزياء التي تحمل صورة فينوس، وبدلا من ذلك، اقترح ممثلو المتحف الاتصال بالمتحف في أسرع وقت ممكن وعقد الاتفاقية التجارية اللازمة معه لإزالة المخالفات وقال "أوفيزي": "ومع ذلك، تم تجاهل التحذير الذي أرسل في أبريل الماضي".

وجاء في الرسالة أنه سيتم في سياق المحاكمة التي بدأت النظر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي ألحقت بالمتحف، من بين أمور أخرى.

المصدر: تاس