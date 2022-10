الكاتب السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا يفوز بجائزة البوكر للرواية العالمية 2022

أعلنت جائزة البوكر للرواية العالمية، عن فوز رواية "أقمار معالي الميدا السبعة" للكاتب السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا، والتي تم اختيارها من بين ست روايات.

وقررت لجنة تحكيم الدورة بالعاصمة البريطانية، لندن فوز رواية

"The Seven Moons of Maali Almeida""أقمار معالي الميدا السبعة" للكاتب السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا، بجائزتها الكبرى فى دورتها لعام 2022، وتقدر قيمة الجائزة المادية بـ 50 ألف جنيه إسترلينى.

وظمت روايات القائمة القصيرة فى هذه الدورة ست روايات، وهى:

رواية مجد للكاتبة نوفيوليت بولاوايو

رواية الأشجار للكاتب بيرسيفال إيفرت

رواية وكر العسل الأسود للكاتب آلان غارنر

رواية أقمار معالى الميدا السبعة للكاتب شيهان كاروناتيلاكا

رواية أشياء صغيرة مثل هذه للكاتبة كلير كيجان

رواية يا ويليام! للكاتبة إليزابيث ستراوت

المصدر: تاس + وكالات