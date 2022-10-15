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وفاة أحد أبطال سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة

الثقافة والفن

وفاة أحد أبطال سلسلة
سلسلة "هاري بوتر"
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توفي الممثل الأسكتلندي، روبي كولترين، الذي لعب دور "هاغريد" في سلسلة أفلام "هاري بوتر" أمس الجمعة، عن 72 عاما.

وقالت وكيله أعماله، بليندا رايت، إن "عائلة كولترين تشكر الفريق الطبي في مستشفى فورث فالي الملكي في لاربرت على رعايتهم لكولترين".

وتابعت أن كولترين "سيظل في ذاكرة الناس لعقود قادمة بصفته -هاغريد-".

وفاة أحد أبطال سلسلة الممثل الأسكتلندي روبي كولترين

وأضافت أن الراحل كان يتلقى كل أسبوع عددا من رسائل المعجبين لأكثر من 20 عاما، واصفة إياه بـ"الممثل الرائع والذكي".

واشتهر كولترين بتقديم الأدوار الكوميدية، وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات، أبرزها "هاري بوتر". ورشح خلال مسيرته الفنية الطويلة، التي بدأت في 1979، لجوائز كثيرة.

المصدر: وكالات

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