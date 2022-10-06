منح جائزة نوبل في الآداب للفرنسية آني إرنو

أعلنت اللجنة القائمة على جوائز نوبل اليوم الخميس عن منح الجائزة في مجال الآداب لهذا العام للكاتبة الفرنسية آني إرنو.

وأشارت اللجنة في حسابها على تويتر إلى "أن الكاتبة حصلت على الجائزة هذا العام لشجاعتها وأسلوبها الكتابي الذي حاولت من خلاله إبراز مشكلات الاغتراب والقيود الاجتماعية المرتبطة بذاكرة الإنسان".

وكان من بين المرشحين للفوز بالجائزة الفرنسي ميشيل ويلبيك والبريطاني من أصل هندي سلمان رشدي.

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بدأ أسبوع الإعلان عن جوائز نوبل يوم الاثنين بحصول العالم السويدي سفانتي بابو على جائزة نوبل في الطب لكشفه أسرار الحمض النووي للإنسان البدائي الذي قدم رؤى أساسية لنظام المناعة لدينا، أما جائزة نوبل في الفيزياء والتي أعلن عنها الثلاثاء فتقاسمها ثلاثة علماء هم: الفرنسي آلان أسبيه والأميركي جون كلاوسر والنمساوي أنطون زيلينغر، والجائزة في مجال الكيمياء منحت أمس الأربعاء لكل من كارولين بيرتوزي، ومورتن ميلدال، وباري شاربلس، لتطويرهم طريقة لربط الجزيئات.

المصدر: vm.ru