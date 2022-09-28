الإعلان عن الفائزين بمسابقة "أندريه ستينين-2022" للتصوير الصحفي

أعلنت اللجنة المسؤولة عن مسابقة "أندريه ستينين-2022" للتصوير الصحفي عن أسماء الفائزين في المسابقة لهذا العام.

وحول الموضوع قالت المشرفة على المسابقة اوكسانا أولينيك: "التصوير الفوتوفرافي الذي يتمتع بلغة عالمية بات يكتسب شكلا دائما من أشكال التواصل في العالم الحديث".

وأضافت " كما جرت العادة فإن أعمال المتسابقين تتضمن قائمة على المواضيع الأكثر إلحاحا منها: المواجهة بين الإنسان والطبيعة وما ينتج عنها من مشاكل بيئية، والصراعات السياسية والعرقية، والتحديات الاجتماعية.. يفكر الفائزون في مسابقتنا خارج الاطار العادي والمبتذل وهم قادرون على رؤية ما وراء حدود الأحداث اللحظية".

وعن فئة "الأخبار الرئيسية"، تم منح المركز الأول للصورة العاطفية "جدار الدروع" للمصور من غواتيمالا إستيبان بيبا، حول المواجهة بين قوات إنفاذ القانون في البلاد وقافلة المهاجرين من الهندوراس في قرية غواتيمالية تدعى فادو خوندو في يناير 2021.

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كما فازت عن هذه الفئة أيضا القصة المصورة للصحفي الهندي تشاندان خانا "الصدمة"، والتي تتحدث عن الإعصار الذي ضرب ولاية كنتاكي الأمريكية في ديسمبر 2021، والذي حرم آلاف العائلات من قضاء عطلة عيد الميلاد.

في فئة الرياضة كان أفضل عمل منفرد هو الصورة غير المتحركة "الرجل الذي غير كل شيء" حيث التقط المواطن الروسي إدغار بريشانوف الحركة الأكروباتية "الشقلبة" لباتسون داكا - بطل مباراة دوري مجموعات بطولة أوروبا بين فريق سبارتاك وفريق ليستر للموسم 2021/2022.

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وفازت عن هذه الفئة أيضا القصة المصورة "كسارة العظام" أيضاً للمواطن الروسي يفغيني كونوبلوف حول اللعبة الشعبية القديمة في بورياتيا "heershaalgan"، والتي أصبحت نوعا من أنواع الرياضة الشعبية في عام 2020.

وأصبحت الصورة التي تسحر بجمالها وتعكس العادات العرقية للفتيات اللواتي تجمعن الفلفل الحار الأفضل بين الصور الفردية ضمن فئة "كوكبي" في المسابقة، إذ التقط هذه الصورة المصور الصحفي عبد المؤمن من بنغلاديش.

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وفي سلسلة الصور لهذه الفئة فاز الفيلم الوثائقي "ألباكيروس" للمواطن الإيطالي أليساندرو تشينكوي حول حياة المجتمعات البيروفية التي تقطن هضبة الأنديز.

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أما في فئة "لوحة. بطل من زماننا" فتم توزيع المراتب الأولى للمصورين الصحفيين من بنغلادش وإيران. في الفئة الفردية فازت الصورة الفوتوغرافية التي التقطها لمراسل البنغلاديشي محمد أمداد حسين "أضواء وأمل" حول مصابيح الإنارة في معبد لوكناتا براهمتشاري في دكا، يرمز إلى بداية عيد كارتيك براتي.

ومن بين الأعمال التي وردت في هذه الفئة كان أفضلها سلسلة البورتريه النسائية "أحلام سرية" للمصورة الصحفية الإيرانية شاغهاي شايانكهي عن النساء اللواتي يقطنّ جزيرة شيف في جنوب إيران في الخليج العربي.

وتطبيقاً للتقليد الذي أثبت أهميته بالفعل، تم في إطار المسابقة هذا العام توزيع جوائز خاصة للمشاركين فيها. ففي عام 2022 تم منح جوائز للأعمال في جميع الفئات الأربع – "الأخبار الرئيسية" و "كوكبي" و "الرياضة" و"لوحة. بطل من زماننا". وقد تم تقديم الجوائز الخاصة من قبل شركاء المسابقة المعتمدين خلال السنين السابقة ومنهم - شبكة الميادين العربية الاعلامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

فعن فئة الصورة المنفردة منحت جائزة للعمل"المصلى يتحول إلى مكان لعلاج الكوفيد" للمواطن من الفلبين دانتي ديوسين.

stenincontest.ru

كما منحت جائزة لسلسلة الصور "نجاح رياضي بدلاً من أهوال الحرب" للمواطن من سورية منيب تيم.

وتم منح جوائز خاصة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأعمال "الصورة الإنسانية" في فئتي "الأخبار الرئيسية" و "الرياضة" على التوالي.

تم منح جوائز خاصة للمشاركين من قناة الميادين:

في فئة "كوكبي" - صورة منفردة "السباحة في الجليد" التي التقطها المصور الصحفي الهندي راجندرا موهان باندي في بلدة سريناغار بولاية جامو وكشمير الهندية خلال فصل الشتاء البارد.

stenincontest.ru

في فئة "لوحة. بطل من زماننا" تم منح جائزة خاصة لصورة "الجندي المجهول" للمواطن الروسي فيتالي نيفار ".

ونشرت القائمة الكاملة لجوائز الفائزين لعام 2022 على المواقع الالكترونية:

الروسية (http://stenincontest.ru)

الإنكليزية (http://stenincontest.com)

و تهدف مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، التي تقوم وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" بتنظيمها تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت اهتمام المجتمع إلى كل ما هو متعلق بمجال التصوير الصحفي المعاصر. وهذه المسابقة عبارة عن منصة للمصورين الشباب الموهوبين والذين يتمتعون بالإحساس المرهف والمنفتحين على كل ما هو جديد، والذين من خلال أعمالهم يسعون إلى لفت انتباهنا إلى الأشخاص وكل ما يدور حولهم من أحداث.

المصدر: RT