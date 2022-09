وفاة نجم هوليوود هنري سيلفا عن عمر يناهز 95 عاما

توفي الممثل الأمريكي هنري سيلفا، المعروف بأدواره في Johnny Cool و Ocean’s 11 و The Manchurian Candidate عن عمر يناهز 95 عاما.

وتوفي سيلفا الذي ظهر في أكثر من 130 فيلما وبرنامجا تلفزيونيا لأسباب طبيعية، كان سيلفا يتقن اللغتين الإسبانية والإيطالية، وظهر في العديد من الأفلام الأوروبية مثل The Return of Mr Moto في عام 1965 و The Hills Run Red في عام 1966.

كان أيضا حاضرا دائمًا على الشاشة الأصغر، ووظهر كضيف شرف في Mission Impossible و Alfred Hitchcock Presents و The Streets of San Francisco.

وكان أشهر أدواره، جوني كول، ولعب دور الجاسوس في فيلم الإثارة السياسي The Manchurian Candidate إلى جانب النجم فرانك سيناترا عام 1962.

وعمل سيلفا مؤديا صوتيا حيث قدم الصوت لـBane في Batman: The Animated Series و Superman: The Animated Series و The New Batman Adventures.

المصدر: the-sun