إعادة إنشاء لوحة "سرية" لفان غوخ بعد 135 عاما من رسمها

أعاد الخبراء إنشاء لوحة مخفية للرسام الهولندي فنسنت فان غوخ، باستخدام الذكاء الاصطناعي، بعد أكثر من 135 عاما من تغطيتها.

واكتشف الخبراء الصورة المخفية التي رسمها فان غوخ فوق إحدى روائعه، والتي تحتوي على صورة رجلين عاريين يخوضان معركة مع بقع من الدم الأحمر على خلفية زرقاء.

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وقبل 10 سنوات، كشفت تقنية الأشعة السينية عن اللوحة، تحت لوحة Still Life with Meadow Flowers and Roses للفنان نفسه في متحف هولندي، وقام علماء جامعة لندن الآن بإحياء اللوحة بالألوان وبأسلوب فان غوخ نفسه بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يتم عرض اللوحة في معرض "فوكس آرت" في متحف اللوفر في بداية سبتمبر.

وذكر فان غوخ ذات مرة لوحة تضم مصارعين. وقال في رسالة في 22 يناير 1886 لشقيقه ثيو: "هذا الأسبوع رسمت شيئا كبيرا به جذعان عاريان - مصارعان"، مضيفا: "أحب فعل ذلك حقا".

وتم اعتبار هذه اللوحة - التي يُعتقد أنها أنشئت أثناء دراسة الفنان في مدينة أنتويرب - مفقودة أو مدمرة حتى اكتشفت مخفية خلف لوحة أخرى في عام 2012.

وكانت Oxia Palus - وهي مبادرة تستخدم الذكاء الاصطناعي والتحليل الطيفي والطباعة ثلاثية الأبعاد لإضفاء الحيوية على اللوحات المخفية - وراء إعادة إنشاء لوحة "المصارعان".

Van Gogh’s ‘hidden’ portrait recreated 135 years after being painted https://t.co/xFlFhJ3StN — The Independent (@Independent) August 30, 2022

وقال أنتوني بوراشد، عالم الأعصاب بجامعة لندن، الذي قاد الجهود إلى جانب الفيزيائي جورج كان والفنان جيسبر إريكسون، لصحيفة "التلغراف" البريطانية إنهم دربوا خوارزمية لمحاولة فهم الشكل الذي قد تبدو عليه اللوحة الأصلية.

British scientists recreate Van Gogh's hidden portrait of "Two Wrestlers" beneath still life painting using AI, replicating Dutch artist's inspiring brushstrokeshttps://t.co/RavtOJEeIp — DAILY SABAH (@DailySabah) August 31, 2022

وأضافوا: "من المستحيل معرفة مدى تشابه اللوحة الأصلية في هذه المرحلة لأن المعلومات غير موجودة. أعتقد أنه مقنع للغاية - أفضل تخمين يمكننا الحصول عليه مع التكنولوجيا الحالية".

وكان من المعروف أن الفنانين يعيدون استخدام اللوحات لتوفير المال أو لإخفاء الأعمال التي لم يكونوا سعداء بها.

وفي وقت سابق من هذا العام، عثر على لوحة شخصية لفان غوخ مخبأة خلف أخرى في المعارض الوطنية في اسكتلندا.

المصدر: إندبندنت