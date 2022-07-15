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الأشعة السينية تكشف بورتريه لفان غوخ مخفيا خلف "رأس امرأة فلاحة"

الثقافة والفن

الأشعة السينية تكشف بورتريه لفان غوخ مخفيا خلف
Gettyimages.ru Jasper Juinen / Stringer
معرض للوحات فنسنت فان غوخ 2014
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عثر الخبراء الفنيون في اسكتلندا على اكتشاف استثنائي بواسطة الأشعة السينية، حيث أظهرت بورتريه لفان غوخ خلف لوحته الشهيرة "رأس امرأة فلاحة".

وقال البروفيسور فرانسيس فاول، كبير أمناء الفن الفرنسي في متحف National Galleries of Scotland: "لحظات مثل هذه نادرة بشكل لا يصدق".

وتُظهر الصورة الذاتية فنسنت فان غوخ مع قبعة ذات حواف وربطة عنق فضفاضة عند الحلق، فضلا عن أذنه اليسرى التي يمكن رؤيتها بوضوح وهي ما تزال سليمة، والتي اشتهر بقطع جزء منها في عام 1888، وهو دليل على أن الرسم ربما يعود إلى بدايته الفنية واستكشافه الأول للصور الذاتية، والتي اشتهر بها لاحقا .

وعثر على الصورة أثناء استخدام الأشعة السينية لإجراء فحص للوحة الرسام الهولندي فان غوخ، "رأس امرأة فلاحة"، استعدادا للمعرض الصيفي في إدنبرة، بعنوان "مذاق الانطباعية".

وكان الرسم على ظهر اللوحة مغطى بطبقات سميكة من الورق المقوى والصمغ، وفقا لصالات العرض. وكانت هذه ممارسة اشتهر بها فان غوخ، حيث اختار توفير المال والطلاء على الجانب الآخر من لوحاته بدلا من الرسم على لوحات أخرى.

ويشار إلى أن إمكانية فصل صورة الفنان الذاتية عن اللوحة ما يزال قيد المناقشة. ويعتقد الخبراء أنه يمكن القيام بذلك ولكنه سيستغرق الكثير من الوقت والصبر لمنع تدمير ما هو على الجانب الآخر من اللوحة.

وتخطط معارض National Galleries للاحتفاظ بالصورة في حوزتها كما قال البروفيسور فاول إنها "هدية رائعة لاسكتلندا، وستكون إلى الأبد في رعاية National Galleries".

ومن المتوقع أن تعرض اللوحة في المعرض الصيفي الذي سيقام في الفترة من 30 يوليو إلى 13 نوفمبر 2022.

المصدر: نيويورك بوست

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