الأشعة السينية تكشف بورتريه لفان غوخ مخفيا خلف "رأس امرأة فلاحة"

عثر الخبراء الفنيون في اسكتلندا على اكتشاف استثنائي بواسطة الأشعة السينية، حيث أظهرت بورتريه لفان غوخ خلف لوحته الشهيرة "رأس امرأة فلاحة".

وقال البروفيسور فرانسيس فاول، كبير أمناء الفن الفرنسي في متحف National Galleries of Scotland: "لحظات مثل هذه نادرة بشكل لا يصدق".

A self-portrait from Dutch painter Vincent van Gogh has been uncovered hidden behind one of his older paintings. pic.twitter.com/E9I3IfxGwL — CGTN America (@cgtnamerica) July 15, 2022

وتُظهر الصورة الذاتية فنسنت فان غوخ مع قبعة ذات حواف وربطة عنق فضفاضة عند الحلق، فضلا عن أذنه اليسرى التي يمكن رؤيتها بوضوح وهي ما تزال سليمة، والتي اشتهر بقطع جزء منها في عام 1888، وهو دليل على أن الرسم ربما يعود إلى بدايته الفنية واستكشافه الأول للصور الذاتية، والتي اشتهر بها لاحقا .

A long lost Van Gogh portrait is rediscovered under layers of glue and cardboard #TheMomentpic.twitter.com/BEk1WdAqRr — CBC News: The National (@CBCTheNational) July 15, 2022

وعثر على الصورة أثناء استخدام الأشعة السينية لإجراء فحص للوحة الرسام الهولندي فان غوخ، "رأس امرأة فلاحة"، استعدادا للمعرض الصيفي في إدنبرة، بعنوان "مذاق الانطباعية".

وكان الرسم على ظهر اللوحة مغطى بطبقات سميكة من الورق المقوى والصمغ، وفقا لصالات العرض. وكانت هذه ممارسة اشتهر بها فان غوخ، حيث اختار توفير المال والطلاء على الجانب الآخر من لوحاته بدلا من الرسم على لوحات أخرى.

NEWS: A previously unknown self-portrait by Van Gogh has been discovered hidden on the back of another painting. Experts at the @NatGalleriesSco made the find when the canvas was X-rayed before an exhibition. Read more: https://t.co/SKZKuUoh32



📸 National Galleries of Scotland pic.twitter.com/MF2g7BiGZa — Van Gogh Museum (@vangoghmuseum) July 14, 2022

We have made a truly incredible discovery. A previously unknown self-portrait by Vincent Van Gogh has been found in our collection. Yes, you read that right! 🖌️👇 pic.twitter.com/NQ3zaZBqUS — National Galleries of Scotland (@NatGalleriesSco) July 14, 2022

ويشار إلى أن إمكانية فصل صورة الفنان الذاتية عن اللوحة ما يزال قيد المناقشة. ويعتقد الخبراء أنه يمكن القيام بذلك ولكنه سيستغرق الكثير من الوقت والصبر لمنع تدمير ما هو على الجانب الآخر من اللوحة.

وتخطط معارض National Galleries للاحتفاظ بالصورة في حوزتها كما قال البروفيسور فاول إنها "هدية رائعة لاسكتلندا، وستكون إلى الأبد في رعاية National Galleries".

ومن المتوقع أن تعرض اللوحة في المعرض الصيفي الذي سيقام في الفترة من 30 يوليو إلى 13 نوفمبر 2022.

المصدر: نيويورك بوست