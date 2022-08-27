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وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير مروع (صور)

الثقافة والفن

وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير مروع (صور)
جورج الراسي
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بوفاة الفنان ​جورج الراسي، صباح اليوم السبت،​ في حادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من مركز الأمن العام.

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وأوضح موقع "الفن" أن "الفنان اللبناني ​جورج الراسي​ توفي بحادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام، حيث توجه عناصر الدفاع المدني الى مكان الحادث، وتوفيت أيضا على الفور الشابة التي كانت ترافق جورج في مشواره".

ونشر موقع الفن صورا من مكان الحادث، تؤكد أن الحادث كبير جدا.

وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير مروع (صور)
وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير مروع (صور)
وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير مروع (صور)
وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير مروع (صور)

المصدر: "الفن"

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