النقابة تمنع فنانة سورية وأخرى لبنانية من الغناء في سوريا

أعلن نقيب فناني حلب عبد الحليم حريري أنه تم إيقاف حفل الفنانة ريم السواس المزمع إقامته في نادي الحرية بحلب لعدم منحها إذن عمل من نقابة الفنانين.

وبحسب صحيفة "الوطن أون لاين" وجه كتاب من محافظ حلب حسين دياب الى الجهات المعنية لإيقاف الحفل.

وكانت قد خرجت نقابة الفنانين لتؤكد أنها ستمنع إقامة هذه الحفلات، بعد الجدل الواسع التي أثاره الإعلان عن إقامة حفلة للمغنيتين ريم السواس، وسارة زكريا في سوريا، بسبب "مستوى الفن المتدني الذي تقدمانه كل من السواس، وزكريا في الحفلات الغنائية"، بحسب نقيب الفنانين السوريين محسن غازي.

وأعرب غازي، عن استغرابه من إقامة هذه الحفلات دون الرجوع للنقابة، مؤكدا أنه سيعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على منع حفلات ريم السواس، وسارة زكريا، وكل من يستخدم ألفاظا نابية في الحفلات الغنائية.

وقال غازي، خلال لقاء مصور بثته منصة "يلا تريند": “الآن المناخ جميل لموسم الحفلات في سوريا، لكننا نفاجأ أنه في بلدنا أسماء لا نعرفها، متل ريم السواس، وحفلة في حلب، وسعر بطاقتها 250 ألف ليرة، نحن نسمع بإقامة هذه الحفلات، لأن الجهات الخاصة والمعنية التي تمنح موافقات لقدوم هؤلاء إلى سوريا، لا تسأل نقابة الفنانين".

وأضاف غازي :" قانون النقابة يفرض الرجوع إلى النقابة، لكن حقيقة الأمر ما يحصل هو مخالف للقانون، وبالتالي تعميم هذه النماذج دون معرفة النقابة".

وطلب من المغنية ريم السواس تقديم تعهد بعدم استخدام ألفاظ نابية وخادشة للحياء أثناء الغناء في سوريا.

المصدر: صحيفة الوطن+يلا تريند