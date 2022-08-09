مصر.. بيان لـ"العدل جروب" يرد على هجوم سعودي وإماراتي بعد اتهامات بـ"السخرية"

رد المنتج المصري جمال العدل على انتقادات طالته بعد تداول تداول فيديو يسخر فيه من مسلسل "طاش ما طاش" السعودي قائلا إنه "لا يستحق كل هذه الضجة وغير مضحك" موجها انتقادا لدراما الخليج.

وقال في بيان نشره على عبر صفحة شركة "العدل جروب" على إنستغرام " في هذا التوقيت تم تداول أحد الفيديوهات من قبل بعض مستخدمي السوشيال ميديا عن رأيي في أحد المسلسلات السعودية الكوميدية، مما أثار غضب البعض، لذلك أوضح أن هذا اللقاء منذ عدة سنوات، وكان سياق الحديث عن اختلاف الثقافات فيما يخص الكوميديا، وليس قدحاً في أحد..“.

وأضاف البيان: ”السعودية تمثل لي شخصيًا ولنا كعدل جروب محورا مهماً وحيويًا في التعاون الفني والثقافي، وزاد هذا البعد أهمية بعد الانطلاقة الرائدة للثقافة السعودية بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ونؤمن جميعاً أن قوتها الناعمة سوف تتعاظم في السنوات المقبلة ..أما كلامي عن الإخوة في الإمارات فعلاقتنا وتعاوننا علي مدار 25 عاماً يجبُ هذا الكلام ..(هناك من يصطادون في الماء العكر)، ولكن حبنا واحترامنا وعمق العلاقة بيننا أقوى من تلك المهاترات".

المصدر: RT