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ويل سميث ينشر مقطعا مصورا يعتذر فيه عن لكمه كريس روك (فيديو)

الثقافة والفن

ويل سميث ينشر مقطعا مصورا يعتذر فيه عن لكمه كريس روك (فيديو)
Gettyimages.ru
الممثل الأمريكي ويل سميث
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اعتذر الممثل الأمريكي ويل سميث في مقطع مصور جديد لكريس روك، عن لكمه خلال حفل الأوسكار.

وقال ويل سميث إن سلوكه "غير مقبول" وإنه تواصل مع الممثل الكوميدي لمناقشة الواقعة، لكن قيل له إن روك غير مستعد للحديث معه.

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وأضاف سميث في مقطع مصور "لا يوجد جزء مني يعتقد أنها كانت الطريقة الصحيحة للتصرف في تلك اللحظة.. أنا آسف حقا وأحاول أن أكون نادما دون أن أخجل من نفسي".

وظهر سميث جالسا ومرتديا قميصا أبيض اللون وقبعة بيضاء، وتحدث مباشرة إلى الكاميرا ورد على أسئلة اختارها مسبقا عن سلوكه في الحفل يوم 27 مارس عندما صفع مقدم الجوائز كريس روك بعدما أطلق تعليقا ساخرا عن شعر زوجة سيمث، جادا بينكيت سميث.

كما اعتذر سميث أيضا لأسرة روك وخاصة والدته روزالي التي روعتها رؤية ابنها يتعرض للأذى وقالت لمجلة "آص ويكلي" "عندما صفع كريس، صفعنا جميعا.. لقد صفعني بالفعل".

وقال سميث "لم أدرك عدد الأشخاص الذين تأذوا في تلك اللحظة".

واعتذر سميث أيضا لأسرته للجدل الذي جلبته علينا جميعا ولمرشحي أوسكار من زملائه لسرقة وتلطيخ لحظتهم.

وأضاف أن زوجته لم تفعل شيئا يشجعه على الصفعة، وتابع "لم يكن لجادا دخل بالأمر.. لقد اتخذت قراري بنفسي".

وأكد سميث في المقطع المصور أن "كلمة أنا آسف لا تكفي حقا".

وبعد المشادة، منعت الأكاديمية سميث من حضور حفلات توزيع جوائز الأوسكار أو أي فعالية للأكاديمية لمدة عشر سنوات، واعتذر سميث لروك في بيان بعد الاوسكار قائلا إنه "خرج عن الخط المقبول وكان مخطئا".

المصدر: أ ب

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