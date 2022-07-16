تصوير أحدث أفلام النجم العالمي جاكي شان في دمشق (صور + فيديو)

انطلقت في منطقة الحجر الأسود بالعاصمة السورية دمشق أعمال تصوير الفيلم السينمائي الصيني "عملية الوطن" (Home Operation) من بطولة وإنتاج النجم العالمي جاكي شان.

والفيلم هو مشروع صيني - إماراتي من إنتاج الممثل الصيني جاكي شان، وتدور أحداثه حول عملية إجلاء مواطنين صينيين وأجانب ودبلوماسيين، خلال الحرب التي بدأت في اليمن عام 2015 وسط تسليط الضوء على التعاون الإنساني بين الإمارات والصين في وضع محفوف بالمخاطر.

وكان من المقرر أن يتم تصوير الفيلم في الإمارات، بحسب ما أعلنه المخرج الصيني سونغ يينكسي، موضحا أنه عند البحث عن مواقع لتصوير هذا الفيلم، لاقى ترحيبا من السلطات والخبراء الإماراتيين، واقتنع تماما عند رؤيته الإستوديوهات العديدة والمعدات والموظفين المحترفين بالإنتاج في الإمارات.

ونشر مخرج الفيلم الصيني سونغ يينكسي عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" عدة صور خلال الأيام الماضية من مواقع تصوير العمل في دمشق.

يذكر أن هذا العمل هو أول فيلم صيني يتم تصويره في سوريا، وحسب فمن الممكن مشاركة بعض النجوم السوريين في العمل ومن بين الأسماء المرشحة الفنانة نسرين طافش.

Gettyimages.ru

Gettyimages.ru

Gettyimages.ru

Gettyimages.ru

Gettyimages.ru

المصدر: وسائل إعلام + مواقع التواصل الاجتماعي